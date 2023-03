L'episodio 135 de Il Paradiso delle Signore andato in onda venerdì 31 marzo su Rai 1 ha regalato ai telespettatori alcune scene scioccanti come la rissa avvenuta nel palazzo dove vivono le Veneri. Ad avere la peggio è stato Francesco Rizzo, che dopo aver fatto sapere a Vito Lamantia di aver scoperto tutto sulla sua vita in Australia, si è beccato uno ceffone dal suo rivale in amore. Ma la scena che ha colto impreparati i fan di questo sceneggiato italiano anni ’60 è stata quella del ritorno di Marco di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle signore, Vito dà una sberla a Francesco: fan impauriti

Vito e Francesco si sono incrociati fuori dall'appartamento delle Veneri e il giovane Rizzo gli ha chiesto di fare i complimenti a Maria, visto che i suoi abiti da sposa sono piaciuti molto a Vittorio Conti. Il contabile gli ha promesso di farlo a cena, ma il figlio di Palma non ce l'ha più fatta a stare zitto e gli ha detto che la giovane Puglisi non merita di essere presa in giro e che ha diritto di sapere tutta la verità sulla sua vita in Australia. Vito, accecato dalla rabbia, gli ha mollato uno ceffone. Proprio in quel momento, Maria è uscita dal suo appartamento e ha visto tutta la scena e ha chiesto spiegazioni a Vito.

Rimasti soli, il contabile ha confessato a Maria che è innamorato di lei quando era una ragazzina e che è lui l’uomo che aveva chiesto al signor Puglisi di sposarla.

I fan de Il Paradiso delle signore hanno trovato questa scena davvero inquietante, c’è chi si è impaurito per gli occhi da pazzo di Vito e chi ha invitato il contabile a prendere il primo aereo e di togliersi dai piedi.

Un commentatore social ha esclamato che il cattivo di questa soap pomeridiana di Rai 1 esiste e si chiama Vito Lamantia, mentre un altro si è messo a ridere per come ha schiaffeggiato Francesco: 'Quello è un modo di tirare sberle?' Qualcun altro, però, ha trovato questa violenza di pessimo gusto: 'Detesto Vito!'

Il ritorno di Marco sorprende la famiglia Sant'Erasmo

Nel 135esimo episodio della settima stagione de Il Paradiso delle signore, i telespettatori hanno assistito al ritorno di Marco di Sant’Erasmo.

Quest’ultimo si è presentato improvvisamente a villa Guarnieri, lasciando sorpresi Adelaide, Tancredi e Matilde. Quest’ultima ha chiesto al cognato se è tornato per Pasqua, ma Marco ha risposto che è tornato perché sentiva la mancanza della sua famiglia. E così la zia Adelaide ha chiesto al nipote se ha intenzione di restare a lungo, ma il giovane giornalista ha risposto che ancora non sa quando si fermerà a Milano. Il ritorno di Marco non ha sorpreso solo la sua famiglia, ma anche i fan de Il Paradiso delle Signore, infatti, nessuno si aspettava che tornasse a Milano proprio in questa puntata.

Le reazioni dei fan all'arrivo di Marco

'Marco, non ci eri mancato' ha scritto un utente social, mentre un altro ha ironizzato: 'Lo hanno fatto tornare perché il suo dolcevita non lo metteva nessuno'.

Un follower de Il Paradiso delle Signore, però, è andato in panico quando ha visto Marco sbucare dal nulla a villa Guarnieri: 'Non sapevo che venisse oggi'. Anche i telespettatori che fanno il tifo per Gemma Zanatta e Roberto Landi non hanno gradito il ritorno del giovane Sant’Erasmo, infatti, qualcuna ha esclamato: 'Marco, l'usurpatore della nostra famigliola felice’.