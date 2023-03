Il Paradiso delle Signore che va in onda ogni settimana su Rai 1 continua a regalare diverse emozioni e scioccanti colpi di scena. L’episodio 127 del Paradiso andato in onda martedì 21 marzo si è concentrato sull’incontro tra Matilde Frigerio e Adelaide di Sant’Erasmo e sulla morte di Carlo, lo zio di Roberto Landi. Come d’abitudine, i fan di questo sceneggiato italiano si sono riuniti sui social per esprimere ciò che hanno provato guardando l’episodio in questione.

Il Paradiso delle Signore, Matilde fa chiarezza con Adelaide

È giusto iniziare con la scena di Matilde Frigerio e Adelaide di Sant’Erasmo.

La moglie di Tancredi si è presentata al Circolo milanese per parlare di cose molto importanti con la contessa. Per prima cosa, Matilde ha chiesto umilmente perdono ad Adelaide e poi ha raccontato come sono andate veramente le cose per quanto riguarda Palazzo Andreani. La signora Frigerio ha ammesso di aver accettato di essere la responsabile del nuovo magazzino che aprirà di fronte al Paradiso delle Signore solo per salvare il suo matrimonio, per recuperare l’intesa con suo marito.

La contessa dà un consiglio a Matilde

‘Ho taciuto per amore di Tancredi. La nostra amicizia merita una seconda possibilità’ ha supplicato Matilde. D’altro canto, la presidentessa del Circolo le ha rinfacciato tutto il male che lei ha fatto in qualità di amica e confidente: ‘Mi sono aperta con te, come nessun altro prima.

Ti ho affidato le mie speranze, le mie paure. Ti ho trattato come una sorella e ti ho fatto diventare ciò che sei’. E ha messo fine alla loro discussione, ricordando alla moglie di Tancredi che presto capirà che il dolore più grande è quello di aver tradito la sua coscienza. Inoltre, Adelaide ha consigliato a Matilde di non andare a piangere da Vittorio: ‘Ci guadagnerai in dignità’.

Le reazioni dei fan de Il Paradiso delle Signore all'incontro tra Matilde e Adelaide

‘Potevi essere onesta, Matilde – ha ribadito un utente social – Ora non fare la parte della mogliettina devota’.

C’è chi se l’ha presa molto con la signora Frigerio: ‘Ti aspettavi che la contessa di Sant’Erasmo fosse felice dell’apertura del nuovo magazzino e che tornasse a parlare con te di Marcello?’ e chi ha ribadito che la verità va sempre detta. Un altro follower della soap pomeridiana di Rai 1 ha dato della ridicola a Matilde: ‘Hai tradito tuo marito, ti sei fatta mettere con le spalle al muro con il nuovo magazzino e ora vuoi il perdono dall’unica persona che ti ha dato le chiavi del Paradiso?’

Il Paradiso delle Signore, Roberto rivela il contenuto del testamento di suo zio Carlo: le reazioni social

Infine, nel 127esimo episodio i telespettatori hanno finalmente capito perché gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno narrato la morte di Carlo, lo zio di Roberto.

Vittorio, dopo aver parlato dei suoi problemi di lavoro, ha chiesto a Roberto com’è andata la lettura del testamento e il giovane pubblicista ha risposto che lo zio si è dimostrato molto generoso. Senza giri di parole, il giovane Landi ha rivelato subito il contenuto del testamento, ovvero che lo zio Carlo gli ha lasciato una cifra consistente in eredità e che per poter avere accesso al denaro deve sposarsi con una bella ragazza.

Al signor Conti è scappato una grossa risata, ma poi si è contenuto nel vedere l’espressione abbattuta di Roberto. Quest’ultimo gli ha rivelato che con quei soldi avrebbe aiutato Mario ad aprire il locale e Vittorio, stupito da tanta generosità, gli ha chiesto: ‘E se poi vi lasciate?’ Il giovane Landi gli ha riposto con tono serio: ‘Non tutti sono sfortunati come te in amore, Vittorio.’

Questa risposta è stata molto condivisa sui social, infatti, gli utenti si sono fatti una risata; c’è chi ha scritto ‘La tocca pianissimo’ e chi ha ammesso di essere innamorato di Roberto Landi, definendolo come il miglior personaggio in assoluto del Paradiso.

Tra i tanti commenti affettuosi e ironici, sono spuntati anche messaggi ricchi di commozione, infatti, un fan ha scritto: ‘Quindi Roberto proporrà il matrimonio a Gemma per permetterle di crescere suo figlio e per aiutare Mario ad aprire il locale.’