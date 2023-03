Giovedì 23 marzo è andato in onda su Rai 1 la 129esima puntata de Il Paradiso delle Signore. È stata una puntata ricca di colpi di scena, suspense e tensioni emotive. Le scene più apprezzate e chiacchierate sui social sono state quelle girate nell’ufficio di Roberto Landi e in atelier. Nella prima scena, Mario e Roberto hanno regalato ai fan un momento romantico, che non dimenticheranno mai. Nella seconda scena, invece, il signor Landi è rimasto colpito nel vedere Gemma Zanatta con l’abito da sposa, e i fan si sono sfogati sui social: "Ecco l’illuminazione".

Il Paradiso delle signore, Mario va a trovare Roberto

Gemma e Mario si sono presentati nell'ufficio di Roberto. Quest'ultimo è rimasto piacevolmente sorpreso di vedere Mario nel suo ambiente di lavoro, visto che il signor Oradei non ha mai avuto occasione di vedere Il Paradiso delle signore dal vivo. A un certo punto, Mario ha invitato anche Gemma a pranzare con lui e Roberto, ma la giovane Venere ha preferito non disturbarli.

Il pubblicista le ha fatto capire che è la benvenuta e il signor Oradei le ha detto: "Sei l'unica amica a cui possiamo dire veramente tutto" . Ha aggiunto di essere al corrente della gravidanza di Gemma e ha chiesto alla ragazza se è davvero convinta della decisione di crescere il bambino fingendo di essere sua sorella.

La giovane Zanatta ha ribadito che è costretta ad accettare questa decisione. Continuando il discorso, la Venere ha sottolineato che aspettare un bambino dovrebbe essere un momento magico per tutte le donne, ma per lei è come se fosse un incubo.

Reazioni dei fan al bacio tra Mario e Roberto

Rimasti soli, Roberto ha confidato al suo compagno Mario che Gemma gli ricorda molto Anna, quando è rimasta incinta della piccola Irene e per tale motivo prova un senso di protezione nei confronti della figlia di Veronica.

Ha poi chiesto al suo compagno se gli sembra sciocco e lui ha risposto: "No, al contrario. Il tuo è un pensiero nobile e generoso come te". E i due si sono scambiati un tenero e appassionante bacio sulle labbra. I fan de Il Paradiso delle signore hanno fatto i salti di gioia nel vedere questa scena. "Ma cosa ho appena visto?" Ha commentato un utente social, mentre un altro fan ha scritto: "Che carini Mario e Roberto".

Nei loro post commossi e allegri, un follower de Il Paradiso delle signore ha pubblicato una gif di una persona eccitata che urla di gioia: "Si sono baciati!".

Roberto vede Gemma in abito da sposa: le reazioni dei fan de Il Paradiso delle signore

Un’altra scena che ha guadagnato l’ammirazione dei fedelissimi seguaci dello sceneggiato italiano ambientato negli anni ’60 è quella girata in atelier. Roberto, nel vedere Gemma in abito da sposa, le ha detto che era bellissima. La giovane Venere ha ribadito che aiutare Maria è l’unica possibilità che ha di indossare l’abito da sposa, ma Roberto l’ha rassicurata dicendo che presto troverà l'amore della sua vita.

A sua volta, la giovane Zanatta ha sottolineato che tutto l'amore che ha lo darà al bambino che porta in grembo.

"O bambina, che quando nascerà sarà bella come la mamma", ha chiosato il signor Landi. I due, involontariamente, si sono ritrovati davanti allo specchio e proprio in quel momento è arrivata Maria, che ha esclamato: "Che bella coppia! Dovrebbe sfilare come sposo, sarebbe perfetto". Tante sono state le reazioni davanti a questa scena a dir poco emozionante. C'è chi ha commentato "Lo specchio premonitore" e chi ha aggiunto "Ecco l'illuminazione: Roberto e Gemma sposi". Nei loro post ironici, un fan de Il Paradiso delle signore ha scritto: "No, davvero, io li shippo troppo".