Il Paradiso delle Signore 7 continua a regalare nuovi e interessanti colpi di scena. La 131esima puntata andata in onda lunedì 27 marzo su Rai 1 si è concentrata maggiormente sullo scambio di parole pungenti e sarcastiche tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia di Montalto e sulla litigata tra Adelaide di Sant’Erasmo e il fratello di Angela. In merito alla prima scena, i fan si sono accaniti contro la figlia di Flavia per le parole poco carine nei confronti di Marcello. Nella seconda scena, invece, i follower di questo sceneggiato italiano anni '60 se la sono presi con il giovane Barbieri per aver mancato di rispetto Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 7, Marcello insultato dalla sua ex fidanzata

Nel corso della puntata 131 di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, i fedelissimi spettatori hanno assistito a una scena che li ha fatto accapponare la pelle: la discussione animata tra Marcello Barbieri e la sua ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto. La giovane vicepresidentessa del Circolo ha insultato il suo ex, definendolo un ragazzo disgustoso. Sorpreso da questa definizione, il fratello di Angela le ha chiesto maggiori spiegazioni e Ludovica ha risposto che lo disprezza profondamente perché dispensa favori sessuali per fare carriera, asseconda i capricci della contessa di Sant’Erasmo.

Il giovane Barbieri asfalta Ludovica

‘Ti fingi solo il suo leale collaboratore, ma sei solo il suo jouet garçon’ ha esclamato la giovane Brancia con l’espressione disgustata dipinta sul volto. A sua volta, Marcello l’ha asfaltata in grande stile, dicendo che non dovrebbe essere disgustata visto che anche lei si accompagni a un uomo più grande di lei e facoltoso che l’ha salvata dalla miseria e sta per sposarlo.

‘Se io sono un jouet garçon, tu che cosa sei?’, ha chiesto il giovane Barbieri ma non ha ricevuto risposta perché Ludovica se n’è andata.

Le reazioni dei fan alla scena con Marcello e Ludovica

La discussione tra Marcello e Ludovica è stata molto chiacchierata sui social. Un commentatore ha scritto che fa ridere il fatto che la giovane Brancia disprezzi il suo ex fidanzato, mentre un altro fan ha affermato che la figlia di Flavia si deve vergognare per quello che ha detto al giovane Barbieri.

Una fan de Il Paradiso delle Signore ha aggiunto: ‘Lo schifo che provo per lei non ha prezzo’. Nei loro post di disprezzo, un commentatore social ha messo in evidenza il modo di parlare della futura moglie di Ferdinando: ‘Non ho capito una parola di quello che ha detto Ludovica, parla serpentese?’

Il Paradiso delle Signore, Adelaide offesa per le parole di Marcello (VIDEO)

Dopo aver discusso con Ludovica, Marcello si è precipitato a villa Guarnieri per affrontare Adelaide. Il ragazzo ha chiesto alla contessa perché ha rivelato a Ludovica la loro relazione. La nobildonna, vedendo il ragazzo molto alterato, gli ha chiesto il motivo di questa sfuriata. E così Marcello ha vuotato il sacco: ‘Mi dà fastidio che lei mi consideri il tuo jouet garçon’.

Offesa da tale confessione, Adelaide ha messo in chiaro che non ha mai considerato Marcello come il suo jouet garçon e che lei non è quel genere di donna. A sua volta, il giovane Barbieri ha sostenuto che non serve ostentare il loro legame profondo come una pelliccia, ma la contessa lo ha asfaltato dicendo che lui non ha ancora superato la fine della sua storia con Ludovica. ‘E ora che lei sta per sposarsi, scarichi il tuo rancore su di me’, e con questa affermazione la contessa ha invitato il ragazzo a lasciare villa Guarnieri.

Fan tristi per la litigata tra la contessa di Sant'Erasmo e Barbieri

Sui social, un commentatore ha scritto che vedere Adelaide e Marcello litigare per colpa di Ludovica lo fa arrabbiare tantissimo. Un fan de Il Paradiso delle Signore ha confessato di aver pianto davanti alla litigata Marcello-Adelaide, un altro utente social invece avrebbe voluto prendere a schiaffi il giovane Barbieri per aver offeso la contessa. Tra i tanti messaggi tristi, un commentatore social se l’ha preso con il fratello di Angela, definendolo un ragazzo patetico: ‘Preferire Ludovica ad Adelaide… Marcello, meriti di tornare sul lastrico!’