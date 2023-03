La puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda lunedì 20 marzo [VIDEO] è stata a dir poco esplosiva. I fedelissimi telespettatori hanno assistito a una scena davvero incredibile e che hanno apprezzato tantissimo, ovvero Vittorio Conti che butta fuori Flora Gentile Ravasi dal Paradiso delle signore. Ma c’è stata un’altra scena che ha attirato la loro completa attenzione: il signor Carlo, lo zio defunto di Roberto Landi.

Il Paradiso delle signore, Vittorio convoca Flora

Una delle scene che ha attirato l'attenzione degli appassionati della daily soap Il Paradiso delle Signore è stata quella tra Vittorio Conti e Flora Gentile Ravasi.

L’ex partner di Marta Guarnieri ha convocato la stilista per parlare di un argomento molto serio che riguarda soprattutto le sorti del grande magazzino milanese. Per prima cosa, ha voluto ricordarle del suo arrivo al Paradiso, di quanto lei era piena di speranza appena tornata in Italia. La costumista ha detto che ricorda benissimo quel periodo e che al Paradiso ha trovato un’altra famiglia. Il signor Conti, però, ha messo in evidenza che la stilista Gentile ha trovato qualcun altro che le ha dato fiducia, le ha permesso di diventare una firma affermata della moda milanese. Flora ha capito che stava parlando di lui e lo ha ringraziato: "Le devo molto, anzi, tutto".

Il signor Conti caccia la stilista Ravasi dal Paradiso delle signore

Il signor Conti, però, non ha voluto la sua riconoscenza e ha sottolineato che è stato tutto merito del talento della costumista. Dopo averle fatto capire di essere al corrente dell’apertura del nuovo grande magazzino davanti al Paradiso, Vittorio ha fatto una domanda molto semplice ma anche molto diretta a Flora: "Continuerà a lavorare con noi al Paradiso delle signore o seguirà Guarnieri in questa nuova avventura?".

La stilista Ravasi gli ha risposto che seguirà il suo fidanzato subito dopo aver portato a termine la sua ultima collezione. Vittorio, però, l’ha licenziata in tronco, sostenendo che la collezione appartiene al Paradiso delle signore. Come hanno reagito i fan al gesto di Vittorio Conti?

Le reazioni dei fan al gesto di Vittorio

"Licenziare in tronco Flora è stata la cosa più giusta che ha fatto Vittorio Conti in questa stagione del daily" ha esultato un utente social. Nei loro post di esultanza, molti fan de Il Paradiso delle signore hanno apprezzato tantissimo la scena dove Vittorio caccia via Flora. Tra questi commenti, ce n’è uno molto particolare: "Ho appena ordinato il marmo per fare una statua a Vittorio" . Ma c’è anche chi si è concentrato sulla falsità della costumista Ravasi: "Quant’è falsa Flora, che ridere" .

Gemma fa le condoglianze a Roberto, fan confusi

Una delle scene del 126esimo episodio de Il Paradiso delle signore che ha confuso i fan è stata quella con Gemma e Roberto.

La giovane Venere ha fatto le condoglianze al suo carissimo amico, per la perdita dello zio Carlo. Il pubblicista, con il volto provato dal lutto, le ha confidato che era molto legato allo zio Carlo. Ha aggiunto che conserva molti ricordi con lui, soprattutto di quando era bambino, di quando lui gli aveva insegnato a nuotare: "Andavamo sempre al mare insieme in una casa a Camogli, in Liguria". Infine, il giovane Landi ha concluso il racconto, dicendo che lo zio Carlo ha vissuto a lungo e se n’è andato in maniera serena.

Questo nuovo personaggio ha suscitato parecchio interesse nei fan, infatti, all’unisono hanno chiesto chi fosse lo zio Carlo e a cosa servisse ai fini della trama. Nei loro post ironici, un utente social ha confessato di avere un debole per l’amicizia tra Gemma e Roberto. Un altro utente ha voluto esprimere un parere personale sul loro legame: "L’amicizia tra Roberto e Gemma è la cosa più bella di questo daily".