Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo avvincente episodio del 16 marzo, i telespettatori potranno assistere a nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione delle trame è posta su Irene. Dopo tanto tempo, ha ceduto alle continue avances di Alfredo. Tuttavia, nonostante il loro rapporto si stia consolidando sempre di più, la giovane Venere non vuole assolutamente rendere nota la loro relazione. Pertanto, sono costretti a vedersi di nascosto.

Purtroppo, però, i due non la pensano allo stesso modo, poiché il magazziniere è stanco di questa situazione. Dopo tutti i tentativi che ha fatto per conquistarla, vorrebbe urlare al mondo intero il reciproco amore. Così, Alfredo la mette di fronte ad un aut aut: o rivela alle sue amiche la verità oppure la loro relazione non potrà proseguire oltre. Inoltre, alcune persone iniziano a nutrire dei sospetti sul loro legame.

La Venere del Paradiso messa alle strette

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, nonostante la grande discrezione, l'atteggiamento di Irene fa comunque sospettare Maria, la quale capisce che la donna nasconde una possibile relazione con Alfredo. Pertanto, sentendosi messa con le spalle al muro, Irene si trova costretta a confessare tutta la verità [VIDEO].

In questo modo, però, potrebbe finalmente vivere il suo rapporto in modo più sereno.

Nel frattempo, Ludovica si comporta in modo alquanto strano e Marcello sospetta che possa esserci qualche problema irrisolto con lui. Dunque, per scoprire cosa sta succedendo, si rivolge a Flora nella speranza che possa aiutarla, ma la stilista non lascia trapelare alcuna informazione.

Nuovi progetti per il Paradiso delle signore

Intanto, Gemma è alle prese con una scelta molto difficile e, per schiarirsi le idee, incontra una madre di un figlio senza padre. A quel punto, Gemma capisce esattamente che cosa fare con la creatura che porta in grembo. Poco dopo, Don Saverio si rende finalmente conto delle grandi qualità di Clara nel mondo del ciclismo.

Pertanto, fa un passo indietro ed inizia a supportarla.

Infine, siccome Vittorio è convinto delle capacità di Matilde, ha intenzione di lanciare insieme a lei il marchio del Paradiso delle signore anche all'estero. In questo modo, per entrambi, si aprirebbero grandi opportunità lavorative. Tuttavia, il giovane pubblicitario è all'oscuro di quanto Frigerio stia tramando alle sue spalle. Intanto, Matilde sta pensando a come esportare gli abiti nuziali all'estero, affidandosi ad Umberto, ovvero alla concorrenza.