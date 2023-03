Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta all'italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 2 marzo, non possono mancare di certo altri avvincenti colpi di scena in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso in attesa di scoprire l'evolversi delle vicende.

In particolar modo, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Francesco e Maria. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme perché condividono la passione comune per la sartoria e hanno deciso di supportarsi a vicenda.

Tuttavia, il giovane Rizzo ha avuto un momento di crisi che lo ha portato a pensare addirittura di abbandonare tutto e di cambiare professione. Fortunatamente, la giovane Venere sta cercando di riportarlo sui suoi passi per fargli capire quanto talento ha.

Articolo di Diletta in pubblicazione sulla copertina del Paradiso Market

Durante il prossimo entusiasmante appuntamento con Il Paradiso delle Signore, Matilde ha ormai preso la decisione di sostenere il marito nei suoi piani. Pertanto, si schiera sempre di più dalla sua parte e si lascia coinvolgere nei suoi programmi. Intanto, dopo aver fatto tutte le visite in ospedale, Gemma non se la sente di rivelare i risultati degli accertamenti in famiglia.

Preferisce attendere ancora un po'.

Successivamente, l'articolo scritto dalla giornalista Diletta sta per essere pubblicato, per decisione di Vittorio, in copertina della rivista del Paradiso Market. La giovane donna, non appena viene a conoscenza di questa splendida opportunità, non riesce a trattenere il suo entusiasmo.

Francesco viene sgridato dalla Venere del Paradiso

Poco dopo, Francesco compie un gesto a fin di bene, ma inizialmente viene mal interpretato dalla diretta interessata, Maria, la quale lo sgrida immediatamente. In un secondo momento, però, la giovane Venere del Paradiso si rende conto di aver esagerato e accetta volentieri le sue scuse.

Nel contempo, Ezio continua a riflettere sul suo rapporto con Veronica e Gloria. Si trova in serie difficoltà perché non trova il momento giusto per spiegare alla sua attuale compagna che cosa è accaduto realmente con la sua ex moglie. Ciononostante, nella sua testa è sempre più vivida la decisione di voler vivere la sua relazione con Moreau, pertanto le dichiara amore eterno. Purtroppo, però, ancora non ha lasciato Zanatta. Quest'ultima, intanto, è impegnata a scoprire che cosa stia accadendo a sua figlia. Riflettendo sui vari sintomi, ha un'intuizione e mette Gemma con le spalle al muro, finché la giovane non confessa di essere incinta.