La soap opera Il Paradiso delle signore, prodotta da Aurora Tv, prosegue la sua consueta messa in onda. Gli spoiler degli episodi in programmazione dal 20 al 24 marzo 2023 raccontano che la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) a sorpresa darà le dimissioni dal lussuoso negozio di Milano.

La capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) invece sarà pronta a lasciare la città per raggiungere l’America: la donna rinuncerà a riavere al suo fianco Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Il Paradiso delle signore, trame al 24 marzo: Maria delusa da Flora

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) uniranno le loro forze per fronteggiare la concorrenza della nuova galleria di vestiti.

Intanto la Contessa Adelaide (Vanessa Gravina) caccerà Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) da Villa Guarnieri.

Flora farà sapere a Conti di voler andare a lavorare con Umberto (Roberto Farnesi) nel suo grande magazzino. Intanto il direttore Vittorio avrà un’idea per il lancio della nuova collezione de Il Paradiso. A questo punto Conti comunicherà alle commesse e a Maria (Chiara Russo) che Matilde e Flora non lavorano più al grande magazzino milanese.

Tancredi si renderà conto che Frigerio è affranta per il litigio con Adelaide. Ci sarà una discussione tra Maria e Flora, in quanto quest’ultima deluderà profondamente la ricamatrice. A convincere la giovane Ravasi ad aiutare Puglisi per l’ultima volta sarà Matilde.

Irene sorprende Vito con una ragazza misteriosa, Umberto deciso a rovinare un evento

Gloria si riavvicinerà a Colombo, quest’ultimo però sarà ancora assalito dai sensi di colpa per la notte trascorsa con la moglie. In seguito Veronica (Valentina Bartolo) e la capo commessa Moreau parteciperanno all’inaugurazione dell’azienda di Ezio.

Intanto l’azienda in Australia di Vito (Elia Tedesco) sarà in difficoltà. Il ragazzo, per non dare la brutta notizia a Maria, le dirà una menzogna. Irene (Francesca Del Fa) sorprenderà Lamantia in compagnia di una ragazza sconosciuta, così deciderà di fare delle indagini servendosi dell’aiuto di Alfredo (Gabriele Anagni). A dubitare del contabile sarà anche Francesco (Christian Roberto).

Roberto potrebbe non realizzare il sogno di Mario (Piero Cardano) di aprire un locale tutto suo. Intanto quando vedrà Gemma con indosso un abito da sposa usato per la sfilata, le farà una proposta in grado di stravolgere la vita di entrambi. Maria invece chiederà a Flora di non mancare alla presentazione dei suoi abiti da sposa. Umberto vorrà rovinare l’evento. Per concludere Gloria annuncerà di essere in procinto di partire in America.