Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le trame della soap, per ciò che riguarda le puntate dal 20 al 24 marzo, evidenziano che Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) soffrirà emotivamente dopo che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) ha deciso di cacciarla da Villa Guarnieri e ciò non passerà inosservato agli occhi Tancredi (Flavio Parenti). Alfredo Perico (Gabriele Anagni), invece, parrà avere un'idea geniale per scoprire l'identità della ragazza misteriosa con la quale dialogava Vito Lamantia (Elia Tedesco), nel frattempo vi sarà l'inaugurazione dell'azienda di denim di Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Maria Puglisi (Chiara Russo), infine, sarà entusiasta quando vedrà Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) aiutarla per l'ultima volta, mentre Gloria Moreau (Lara Komar) rivelerà al capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) di star meditando di mettere in atto una drastica scelta di vita.

Tancredi noterà che Matilde sta male per la rottura con la contessa

Matilde non prenderà bene la decisione della nobile Di Sant'Erasmo di cacciarla da Villa Guarnieri e la sofferenza emotiva della coniuge non sarà un mistero per il legale di Torino.

Frigerio e Tancredi, difatti, sono stati reputati dalla contessa come dei traditori, in quanto tramavano alle spalle del Paradiso.

Maria e Flora avranno un acceso diverbio che scaturirà dalla forte delusione della sarta a causa del licenziamento della giovane Ravasi per passare alla concorrenza.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), in modo da farsi trovare pronto per l'inaugurazione dell'atelier che nascerà a Palazzo Andreani, darà a Maria il compito di organizzare una sfilata per la nuova collezione.

Alfredo, dopo che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) ha visto Vito parlare con una misteriosa ragazza, avrà in mente un'idea per scoprire l'identità della stessa.

I sensi di colpa attanaglieranno Teresio, il quale capirà che non potrà più nascondere la testa sotto la sabbia, quindi deciderà di prendere una decisione in via definitiva sia su Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) che su Veronica (Valentina Bartolo).

Gloria rivelerà ad Armando di meditare un cambio radicale di vita

Veronica e Gloria saranno presenti all'inaugurazione dell'azienda di denim del signor Colombo, mentre Vittorio proverà a risollevare l'umore dei suoi collaboratori dopo le ultime notizie.

Frigerio riuscirà a persuadere la figlia di Achille (Roberto Alpi) ad aiutare Maria con la nuova collezione del Paradiso prima dell'approdo nella nuova boutique.

Roberto Landi (Filippo Scarafia) vedrà l'amica Gemma indossare un abito da sposa, quindi, nella mente del redattore si paleserà un'idea illuminante.

Armando, in ultimo, apprenderà da Gloria che la collega sta meditando un radicale cambio di vita.