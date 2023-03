Diversi colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 il 5 e 6 aprile. Innanzitutto la contessa di Sant'Erasmo sarà alle prese con una brutta notizia che la spingerà a fare i bagagli e a partire per l'estero. La donna, che inizialmente avrà in programma di portare con sé Marcello, ascolterà il consiglio di Italo.

Intanto la rivista 'Paradiso Market' rischierà di chiudere i battenti a causa della prossima mossa di Umberto che spiazzerà Vittorio. E mentre quest'ultimo sarà impegnato a salvare la rivista e a stringere una collaborazione con Ezio, Matilde non potrà che sentirsi turbata da tutto ciò.

Spazio anche all'amore, con Alfredo invitato a mangiare a casa Cipriani e con Francesco che scriverà i suoi sentimenti in una missiva destinata a Maria. Ignaro di quello che sta facendo Rizzo, Vito sarà pronto a tutto pur di ricucire lo strappo con la sarta siciliana, persino a chiedere scusa al suo rivale in amore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazione puntata 5 aprile: Matilde scossa per il gesto di Vittorio,

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 5 aprile Gemma sarà tenuta all'oscuro dei retroscena sulla rottura tra Stefania e Marco. Sia Veronica che Ezio non vorranno dirle nulla in merito.

Nel frattempo Vito sarà distrutto per la distanza venutasi a creare tra lui e l'amata Maria.

Ma il contabile non avrà alcuna intenzione di arrendersi e così farà di tutto per riconquistare la dolce sarta siciliana. Per prima cosa, Vito vorrà chiedere scusa a Francesco Rizzo. Nonostante le buone intenzioni, sui due ragazzi sta per abbattersi una violenta tempesta.

Spazio anche ad Alfredo e Irene. Lui sarà in attesa di una risposta da parte dell'amata.

La situazione prenderà una piega insperata quando il giovane magazziniere riceverà un invito a cena dalla famiglia Cipriani. E mentre nel frattempo Vittorio prenderà in considerazione l'offerta di collaborazione di Ezio, Matilde resterà turbata nell'apprendere che il direttore del Paradiso delle Signore non l'ha informata sulla fine della collaborazione con la ditta Palmieri.

Anticipazione Il Paradiso delle Signore puntata 6 aprile:

Nella puntata di giovedì 6 aprile, la contessa di Sant'Erasmo resterà spiazzata da un'altra notizia che la spingerà a fare i bagagli e a partire per l'estero, dove una sua conoscente pare che sia sul punto di morire. Adelaide sarà pronta a portare con sé Marcello Barbieri, in questo delicato viaggio, ma il fidato Italo suggerirà alla contessa di partire in solitaria.

Mentre Maria sarà sempre più furibonda per la situazione con Vito, Francesco deciderà di scrivere una lettera per dichiararle il suo amore.

Umberto vuole cedere la rivista

Spazio anche alla rivista 'Paradiso Market' nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Umberto Guarnieri avrà un nuovo piano in mente: cedere il giornale del grande magazzino a Vittorio.

Peccato che il commendatore darà ben poco tempo a Conti affinché trovi una soluzione e ciò potrebbe comportare la cancellazione della rivista stessa. Infine, Ezio verrà a sapere la verità sulla rottura tra Marco e sua figlia Stefania.