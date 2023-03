Prosegue su Rai 1 Il Paradiso delle Signore, in programma dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 16:05 circa. Le anticipazioni dal 27 al 31 marzo rivelano che Marcello perdonerà Adelaide per aver rivelato la loro storia a Ludovica, la quale non riuscirà a mascherare la sua gelosia.

Veronica intimerà a Gloria di stare lontana da Ezio, mentre Maria scoprirà la verità su Vito.

Salvatore boicotta l'esame pratico della patente di Elvira

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 27 marzo Conti e Roberto non saranno contenti delle recensioni sugli abiti da sposa di Maria.

Quest'ultima sarà amareggiata per non avere rispettato quanto chiestole. Intanto Francesco proverà a raccontare a Puglisi quanto appreso su Vito, ma non troverà mai il momento giusto. Ludovica comunicherà a Marcello di essere a conoscenza della sua storia con Adelaide. Barbieri si infurierà con la contessa per non aver mantenuto il riserbo. Gloria invece informerà tutti che presto andrà in America.

Nell'episodio di martedì 28 marzo Matilde sosterrà i progetti di Tancredi ma non scorderà Vittorio, e questa cosa la porterà a scontrarsi con il marito. Proprio Conti capirà che per poter esportare all'estero la collezione ha bisogno del contributo di Frigerio, e capirà come fare. Rizzo non vorrà più mentire a Maria, mentre Elvira sarà delusa dall'atteggiamento di Salvo che ha volutamente boicottato il suo esame pratico per la patente.

Veronica dice a Gloria di stare lontana da Ezio

Secondo le anticipazioni di mercoledì 29 marzo, Veronica apprenderà che Ezio e Gloria hanno una storia ed intimerà a Moreau di mantenere le distanze da Colombo. Adelaide cercherà di riconciliarsi con Marcello, ma l'uomo non sopporterà che abbia parlato della loro relazione. Francesco sembrerà pronto a confrontarsi con Vito.

Alfredo inviterà Irene ad aiutarlo a far riappacificare Elvira e Salvo. Gemma, invece, sarà sul punto di accettare l'offerta di Roberto.

Nella puntata di giovedì 30 marzo Veronica sarà contraria al fatto che la figlia si sposi con Landi. Dello stesso parere non sarà Ezio, il quale riterrà che il matrimonio possa essere un ottimo compromesso, ed esorterà Zanatta a dare il suo assenso.

Nel frattempo Gloria sarà ormai prossima a trasferirsi in America, mentre Salvo ed Elvira faranno pace. Vittorio annuncerà di voler rilanciare la collezione di Maria. Quest'ultima chiederà a Francesco di darle una mano. Marcello invece perdonerà Adelaide. Ludovica manifesterà apertamente la sua gelosia.

Marco torna a Milano

Gli spoiler di venerdì 31 marzo evidenziano che Adelaide e Tancredi sigleranno una tregua. La donna tornerà a parlarsi con Matilde, alla quale dirà di amare Marcello. Intanto Conti sarà contento per il lavoro di Maria e Francesco. Vito sarà sul punto di confessare tutto a Puglisi, ma la donna scoprirà la verità su Lamantia da sola. Elvira chiederà a Salvo di aiutarla nel superare l'esame pratico di guida. Infine Gemma si sarà convinta a convolare a nozze con Roberto, ma all'improvviso Marco tornerà a Milano e senza la compagnia di Stefania.