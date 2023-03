Non si fermano gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, le cui trame stanno diventando sempre più intriganti e complesse. Durante le ultime settimane, Ezio e Gloria hanno intrapreso una relazione clandestina. La volontà di Colombo di confessare tutto a Veronica è stata bloccata dall'arrivo della gravidanza di Gemma. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 27 al 31 marzo rivelano che Veronica scoprirà del tradimento di Ezio grazie a una serie di indizi. Zanatta si ritroverà poi a dover fare i conti con la scelta di Gemma di sposare Roberto.

Veronica si mostrerà contraria alla cosa, mentre Ezio sarà di tutt'altro parere.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 31 marzo: Elvira furiosa con Salvatore

Elvira, alla prese con il suo sogno di prendere la patente, scoprirà che a sabotare il suo esame è stato il giovane Amato. La donna non la prenderà affatto bene. Alfredo chiederà l'aiuto di Irene per far riappacificare i due amici. Salvo ed Elvira avranno così un chiarimento e la giovane deciderà di perdonare il figlio di Agnese a patto che quest'ultimo l'aiuti a superare l'esame pratico della patente.

Gli abiti nuziali realizzati da Maria non avranno il successo sperato. Roberto e Conti si renderanno conto che le recensioni saranno ben diverse da quelle che tutti si aspettavano.

Gli articoli riguardanti gli abiti non saranno per nulla lusinghieri. Il direttore si prodigherà per rilanciare gli abiti di Puglisi e informerà i suoi dipendenti. Maria chiederà aiuto a Francesco per lavorare insieme a questo progetto. Intanto, proprio il giovane Rizzo sarà intenzionato parlare a Maria di quanto scoperto sul suo fidanzato Vito, ma prima vorrebbe chiedere spiegazioni al diretto interessato.

Purtroppo, proprio quando il contabile si deciderà a confessare tutta la verità alla fidanzata, quest'ultima verrà a conoscenza delle menzogne di Lamantia nel peggiore dei modi.

Ezio e Veronica invitano a cena Roberto

Dopo aver scoperto della relazione tra Ezio e Gloria, Veronica intimerà alla mamma di Stefania di interrompere per sempre la sua frequentazione con Ezio.

Gemma, ormai convinta che Marco non tornerà mai da lei, deciderà di riflettere seriamente sulla proposta di nozze di Roberto. Per conoscere meglio Landi, Veronica e Colombo lo inviteranno a cena. Nel momento in cui Gemma sarà pronta a voltare pagina, si presenterà all'improvviso Marco, senza Stefania.

Intanto, Ludovica confesserà a Marcello di essere a conoscenza della sua relazione con Adelaide e accuserà la Contessa di non essere stata brava a tenere segreta la cosa. Tra Barbieri e la Di Sant’Erasmo si creerà una frattura che sembrerà essere difficile da riparare. I due riusciranno però a riavvicinarsi e questo scatenerà ancora una volta la gelosia di Brancia.