Le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 saranno caratterizzate dal ritorno in scena di Marco Di Sant'Erasmo. Il giovane giornalista finirà per scatenare un vero e proprio "terremoto" emotivo, dato che per la prima volta farà chiarezza anche sul perché non ci sia Stefania al suo fianco.

Marco confesserà la fine della sua relazione con la figlia di Ezio ma, al momento, non si conoscono ancora i dettagli ufficiali di questa separazione che li ha spinti a prendere due strade differenti.

Tuttavia, non si esclude che Marco possa aver scoperto la verità sulle bugie della sua fidanzata.

Marco e Stefania: la verità sull'addio nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7?

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che sarà il ritorno di Marco a tenere banco durante le puntate che saranno in onda durante il mese di aprile in prima visione assoluta su Rai 1.

Il rientro in città del ragazzo non passerà inosservato, dato che al suo fianco non ci sarà Stefania: la ragazza è rimasta in America e, a quel punto, Tancredi proverà a capire i motivi di questa separazione.

Marco, messo alle strette, confesserà che la sua storia d'amore con Stefania è ufficialmente terminata. Quello che sembrava essere un grande amore, destinato alle nozze finali, si rivelerà un vero e proprio flop, anche se inizialmente non saranno svelate le cause di questa rottura.

Marco potrebbe aver scoperto le bugie di Stefania: la resa dei conti nel finale de Il Paradiso 7?

Marco non si spingerà oltre nel fornire ulteriori dettagli sul perché sia finita tra lui e Stefania, ma non si esclude che la verità possa venire a galla nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione de Il paradiso delle signore.

Il sospetto maggiore è che Marco possa aver scoperto le bugie della sua fidanzata, legate al suo precedente fidanzato, Federico.

Sì, perché nel corso degli episodi di questa settima stagione della soap opera, Stefania aveva ricevuto una lettera d'amore da parte di Federico che, a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro storia, rivelava di provare ancora un sentimento nei confronti della ragazza.

Marco potrebbe aver chiuso con Stefania ne Il Paradiso 7

Stefania, in quell'occasione, scelse di tenere nascosta la lettera a Marco: un gesto che non passò inosservato dato che, se non avesse avuto problemi con il suo ex, avrebbe potuto confessare apertamente la verità al suo fidanzato.

La venere ha preferito, invece, tacere ma la verità potrebbe essere venuta a galla durante il soggiorno americano della coppia.

Marco potrebbe aver smascherato e scoperto le bugie della sua fidanzata e, a quel punto, potrebbe aver scelto di mettere una pietra sopra a questa storia, non riuscendo più a fidarsi della donna con la quale voleva mettere su famiglia.