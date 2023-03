Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 13 al 17 marzo in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, alle prese con un momento di crisi legato alla gravidanza.

Spazio poi alle vicende di Marcello e Ludovica: il giovane Barbieri, infatti, scoprirà che la sua e fidanzata ha accettato di convolare a nozze con il suo attuale fidanzato Ferdinando.

Gemma in crisi: anticipazioni Il Paradiso al 17 marzo

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 marzo 2023, rivelano che la situazione per Gemma non sarà delle migliori.

Ezio e Veronica, infatti, le proporranno di prendersi cura loro del bambino che porta in grembo e in tal modo evitare che la gente possa chiacchierare in giro.

La ragazza, però, non ne vorrà sapere: intende crescere lei il bambino e, per tale motivo, studierà un piano che possa permetterlo di farlo anche da ragazza madre.

Tuttavia, dopo un momento di profonda crisi, Gemma arriverà ad una scelta finale e finalmente deciderà del suo futuro.

Ludovic fredda con il suo ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso al 17 marzo

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 17 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello.

Il ragazzo, infatti, noterà il comportamento freddo e distaccato da parte della sua ex fidanzata Ludovica e non la prenderà per niente bene.

Marcello, infatti, inizierà a chiedersi come mai la ragazza si comporti in questo modo: possibile che non abbia ancora messo da parte il sentimento e quello che c'è stato tra di loro in passato?

Marcello scopre le nozze di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 marzo

Intanto, però, Ludovica penserà alla proposta di matrimonio di Ferdinando Torrebruna: il ricco imprenditore intende convolare a nozze al più presto con la presidente del Circolo.

Una proposta che finirà per spiazzare Ludovica: la ragazza proverà a prendersi un po' di tempo per riflettere e decidere ma, complici le pressioni da parte di Ferdinando, alla fine deciderà di accettare la proposta.

Di conseguenza, Ludovica si preparerà all'atteso matrimonio e la notizia verrà scoperta anche da Marcello: quale sarà la reazione del giovane Barbieri?

Elvira bocciata, Vittorio entusiasta: anticipazioni Il Paradiso al 17 marzo 2023

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Vittorio sarà sempre più entusiasta della proficua collaborazione che sta portando avanti con Matilde.

Conti intende rafforzare questo rapporto e, per farlo, sogna anche di poter lanciare un marchio a scala internazionale del Paradiso, sempre assieme alla sua socia.

Brutte notizie in arrivo, invece, per Elvira: nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera, la giovane venere scoprirà di non aver superato l'esame di guida pratica. Un duro colpo per la ragazza che, da tempo, sognava e sperava di poter prendere finalmente la patente.