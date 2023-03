Le avventure della soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore riservano sempre tante sorprese. Nelle puntate in onda su Rai 1 dal 27 al 31 marzo 2023 Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) minaccerà Gloria Moreau (Lara Komar), obbligandola a mettere fine alla relazione extraconiugale con Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), invece, sarà decisa a convolare a nozze con Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 31 marzo: Maria scopre il passato di Vito

Nei nuovi episodi in programmazione da lunedì 27 a venerdì 31 marzo Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto si renderanno conto che le recensioni sugli abiti nuziali di Maria (Chiara Russo) non sono quelle che si aspettavano.

La stessa ricamatrice siciliana non nasconderà la sua evidente preoccupazione. A proposito della giovane Puglisi, Francesco (Christian Roberto) vorrà metterla al corrente della scoperta fatta su Vito (Elia Tedesco). Il ragazzo, però, sarà deciso a chiedere spiegazioni a Lamantia prima di vuotare il sacco a Maria: quest’ultima scoprirà il passato di Vito nel peggior modo possibile.

Ludovica (Giulia Arena) rivelerà a Marcello (Pietro Masotti) di sapere della sua storia d’amore con Adelaide (Vanessa Gravina). Quest’ultima farà i conti con l’ira di Barbieri, che la accuserà di essere stata poco attenta. La Contessa di Sant’Erasmo non riuscirà a chiarire con Marcello e successivamente metterà in pausa l'astio verso Matilde (Chiara Baschetti), dopo aver accettato la proposta di Tancredi (Flavio Parenti) di seppellire l’ascia di guerra.

Ludovica non nasconderà la sua gelosia quando Barbieri si riavvicinerà alla Contessa di Sant’Erasmo. Quest’ultima invece confesserà a Matilde di amare Marcello.

Matilde e Tancredi litigano, Elvira delusa da Salvatore

Matilde e Tancredi porteranno avanti il progetto per il loro grande magazzino, invece Vittorio si preparerà per la concorrenza.

Frigerio avrà un litigio con il marito a causa di Conti, che si renderà conto di aver bisogno di lei per la riuscita dei suoi affari. A proposito di quest’ultimo, annuncerà ai dipendenti del Paradiso di voler rilanciare gli abiti realizzati da Maria. Quest’ultima chiederà aiuto a Francesco per lavorare al progetto, e il direttore Vittorio sarà soddisfatto del lavoro svolto da Puglisi e Rizzo.

Elvira (Clara Danese) rimarrà delusa da Salvatore (Emanuel Caserio) per aver sabotato il suo esame pratico per la patente. Alfredo (Gabriele Anagni) chiederà aiuto a Irene (Francesca Del Fa) per far fare pace a Elvira e il giovane Amato. La venere sarà disposta a perdonare Salvatore soltanto se le darà una mano a superare l’esame pratico per la patente.

Gloria in procinto di partire, Marco ritorna a Milano

Gloria farà sapere che si trasferirà in America in settimana. Veronica indagherà sul rapporto tra il compagno Ezio e la moglie in quanto sospetterà che siano amanti. Quando apprenderà della tresca clandestina, Veronica ricatterà Gloria costringendola a lasciare in maniera definitiva Colombo.

Gemma sarà intenzionata ad accettare la proposta di matrimonio di Roberto, dopo aver capito di non avere alcuna possibilità di riavere al suo fianco l’ex Marco (Moisé Curia). Veronica non sarà d’accordo quando sua figlia Gemma le dirà che vuole sposare Landi. Ezio e la compagna inviteranno Roberto a cena per conoscerlo meglio. Per concludere Gloria dirà addio al grande magazzino, invece Marco rimetterà piede a Milano.