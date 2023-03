Tra poche settimane tornerà in onda su Canale 5, la nuova avventura dell’Isola dei famosi 2023, il survivor game condotto da Ilary Blasi. A poche settimane dall’inizio del programma, il cast sembra ormai quasi completato e, secondo alcuni indiscrezioni del settimanale Nuovo TV, un concorrente sarebbe stato escluso perchè puzzava troppo.

La ribellione dei naufraghi contro un concorrente con odore poco piacevole

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv, il quale scrive che, a causa del cattivo odore di un famoso cantante campano, i futuri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 si sarebbero ribellati, chiedendo l’esclusione del concorrente, per un problema serio.

Il problema in questione, secondo quanto si evince, riguarderebbe il fatto che il presunto concorrente avrebbe un cattivo odore. Nel giornale si legge che questo difetto si vede e si sente. I naufraghi dunque, timorosi di dover vivere in scarse condizioni igieniche sanitarie, si sarebbero ribellati prima dell’inizio dell'Isola dei famosi, manifestando il loro disappunto all’idea di includerlo nel cast. Sempre secondo quanto si legge sul giornale: “Gli altri concorrenti si sono ribellati al solo pensiero. Una delle concorrenti donne, ha persino minacciato il ritiro in caso di eventuale ingresso di questa persona”. Tuttavia non si hanno informazioni circa l’identità di questo presunto naufrago, se non il mestiere, ovvero cantante.

Sembra, comunque, che non farà parte del cast de L'Isola dei famosi.

Isola, il cast trapelato online

L’Isola dei famosi 2023, sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice ci saranno Alvin, nel ruolo di inviato in Honduras, Enrico Papi e Vladimir Luxuria invece occuperanno la poltrona di opinionisti. I naufraghi che, invece, sbarcheranno in Honduras dovrebbero essere: Alessandro Cecchi Paone, insieme al suo compagno, Simone Antolini.

Ci sarà poi l’ex Suor Cristina, famosa per la sua partecipazione a The Voice of Italy. Pamela Camassa, fidanzata del noto conduttore Filippi Biscilia. Nel cast anche i conduttori radio: Marco Mazzoli e Paolo Noise, seguiti dalle sorelle Elga e Serena Enardu. Ci dovrebbe essere anche il fratello di Luca Onestini, Gianmarco; la modella Helena Prestes, Fiore Argento, Cristopher Leoni, Claudia Motta, Gian Maria Sainato e Marco Predolin. Altri concorrenti invece potrebbero entrare in seguito.