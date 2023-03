Crollano gli ascolti per Lino Guanciale nel prime time di Rai 1. L'attore è tornato in onda in queste settimane con le nuove puntate de Il Commissario Ricciardi 2, la serie tv poliziesca tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda ogni lunedì sera su Rai 1.

Gli ascolti dei primi appuntamenti, però, hanno evidenziato un crollo di spettatori rispetto ai dati della prima stagione che, al contrario, aveva ottenuto numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Crollano gli ascolti de Il Commissario Ricciardi 2: male Lino Guanciale

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Commissario Ricciardi 2 è tornato in onda nel prime time del lunedì con le nuove puntate in prima visione assoluta che vedono protagonista sempre Lino Guanciale.

Una promozione arrivata dopo gli ottimi ascolti della prima serie che, due anni fa, riuscì a conquistare una media di quasi cinque milioni e mezzo di spettatori, toccando punte di share del 26%.

Quest'anno, però, gli ascolti di Ricciardi si stanno dimostrando ben al di sotto delle aspettative. Dopo un esordio con poco più di 4 milioni di spettatori e il 21% di share, la fiction ha perso ascolti con la seconda puntata.

Flop di ascolti su Rai 1 per Il Commissario Ricciardi 2

Nel prime time di lunedì 13 marzo, il secondo appuntamento con Il commissario Ricciardi 2 è stato seguito da una media di 3,6 milioni di spettatori registrando una soglia inferiore al 20% di share.

Numeri decisamente flop per la fiction che, in sovrapposizione ha pareggiato con il dato del Grande Fratello Vip in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5.

E così, rispetto al debutto, la Serie TV con Lino Guanciale ha perso quasi mezzo milione di spettatori e il dato diventa ancora più elevato se paragonato alla media della passata stagione.

In quel caso, infatti, la serie poliziesca di Rai 1 era arrivata a perdere quasi due milioni di spettatori complessiva tra prima e seconda stagione.

Un periodo non fortunato per Lino Guanciale che, in queste stagione televisiva Rai, è stato protagonista anche di altre serie televisive che non sono sono riuscite a lasciare il segno in prime time.

Non solo Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale fa flop anche con Sopravvissuti

È questo il caso di Sopravvissuti, trasmessa questo autunno su Rai 1 e seguita da una media inferiore ai tre milioni di spettatori con uno share del 14%.

Numeri che hanno spinto la Rai a non mettere in cantiere le puntate inedite della seconda stagione, mentre su Rai 2 non ha brillato neppure la stagione finale de La porta rossa, l'altra serie poliziesca con protagonista sempre Lino Guanciale, ferma a una media del 6% di share.