Luca Onestini ed Oriana Marzoli hanno stretto immediatamente un bel rapporto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Di recente, però, i due concorrenti hanno avuto delle discussioni che hanno raffreddato la loro amicizia.

Per tale motivazione l'ex tronista di Uomini e Donne e la showgirl sudamericana hanno trovato un momento per confrontarsi. Il ragazzo emiliano, con un tono leggermente scherzoso, ha chiesto alla compagna d'avventura di domandare perdono per come lo sta trattando negli ultimi giorni, accusando un allontanamento da parte della gieffina che, dalla sua, ha immediatamente replicato.

La venezuelana, infatti, ha lamentato il fatto che Onestini, in varie circostanze, non ha avuto intenzione di parlare di determinati temi e di aver notato una leggera insofferenza nei suoi riguardi ad aprirsi con lei.

Il risentimento di Oriana verso Luca Onestini

Luca Onestini ha spiegato ad Oriana di non aver intenzione più di affrontare certi temi a lungo discussi e le sue frasi sono sembrate riguardare il rapporto, nel loft di Cinecittà, con Nikita Pelizon. L'ex tronista ha aggiunto di esserci sempre per la showgirl sudamericana, sottolineando di essere aperto ad affrontare qualsiasi altro argomento con la compagna d'avventura e non di volere nessun tipo di allontanamento. Parlando apertamente, Marzoli ha confessato di aver avvertito un certo fastidio quando, in seguito all'esclusione inaspettata di Daniele Dal Moro dal Reality Show, il ragazzo emiliano ha notato che lei stava male ed ha preferito dileguarsi, lasciandola con Giaele De Donà.

Proprio per tale motivazione, nei giorni seguenti, la venezuelana ha scelto di non sfogarsi con Onestini. Luca, a quel punto, ha voluto fornire una spiegazione all'amica, evidenziando di non aver compiuto quel gesto con malizia ma di aver deciso di rispettare gli spazi di Oriana in un momento non semplice per lei. Non per questo, però, l'emiliano non si è definito disposto ad esserci per l'amica nei momenti di bisogno: "Se c'è una cosa che ti fa stare male me la puoi dire milioni di volte, io ti ascolto".

L'abbraccio fra Luca ed Oriana

Sia Luca Onestini che Oriana Marzoli hanno dialogato del loro rapporto di amicizia con alcuni compagni d'avventura. La venezuelana - dopo essersi confrontata con Micol Incorvaia e Giaele De Donà - non avendo intenzione rovinare il rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto di raggiungerlo in veranda per un chiarimento.

La showgirl ha affermato: "Ti voglio veramente bene, però ci sono rimasta male", spiegando le motivazioni del suo malessere. Luca si è mostrato dispiaciuto e si è scusato con la gieffina sottolineando le sue buone intenzioni. Infine i due concorrenti del reality show si sono abbracciati.