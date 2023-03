Cosa succederà nelle nuove puntate di Mare Fuori 4 in programma su Rai 2 nel corso della prossima stagione televisiva? L'appuntamento con la fiction è confermato con la quarta stagione.

Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno vari colpi di scena e novità, tra cui l'uscita di scena di Carolina Crescentini che ha confermato ufficialmente la sua esclusione dal cast della serie televisiva.

Confermate le nuove puntate di Mare Fuori 4: la fiction torna in tv nel 2024

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Mare Fuori 4 rivelano che gli sceneggiatori attualmente sono alle prese con la la stesura delle trame degli episodi che andranno a comporre la prossima stagione della fiction ideata da Cristiana Farina.

Le riprese della serie cominceranno il prossimo mese di maggio e terranno impegnato il cast per buona parte della stagione estiva.

Ma per vedere in onda le nuove puntate in prima visione assoluta, bisognerà attendere il 2024: molto probabilmente la serie tv tornerà in onda da febbraio in poi nel prime time di Rai 2 ma non si esclude che, come è già accaduto con la terza stagione, possa essere rilasciata prima in esclusiva sul portale streaming Rai Play, dove ha registrato numeri da capogiro.

Rosa Ricci non è morta: anticipazioni Mare Fuori 4 nuove puntate

Le anticipazioni riguardanti la trama di Mare Fuori 4 rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno ancora le vicende di Rosa Ricci.

In tanti avevano temuto che, dopo il finale della terza stagione, la ragazza fosse stata uccisa dal colpo di pistola sparato da suo padre, ma così non sarà.

Rosa riuscirà a uscire indenne da quel conflitto a fuoco e potrà così riprendere in mano le redini della sua vita e della sua storia d'amore con Carmine.

Come si evolverà la relazione tra i due giovani? Le rispettive famiglie di renderanno conto che è giunto il momento di mettere da parte l'astio e l'odio che hanno sempre covato in questi anni, per lasciare Rosa e Carmine liberi di viversi la loro relazione?

Ciro Ricci potrebbe tornare: anticipazioni Mare Fuori 4

In attesa di scoprirlo, resta da capire anche quello che sarà il destino di Ciro Ricci: ad oggi, infatti, si vocifera ancora che il ragazzo potrebbe non essere morto e potrebbe tornare nel corso della quarta stagione della fiction trasmessa su Rai 2 nel 2024.

Confermata anche la presa del giovane Edoardo: dopo aver lottato tra la vita e la morte al termine della terza stagione, ha riaperto gli occhi in extremis e tornerà ad essere protagonista delle nuove puntate di questa quarta stagione.

Come proseguirà il matrimonio con Carmela, messo in crisi dalla relazione extra-coniugale con Teresa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.