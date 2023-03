Maria De Filippi torna stabilmente a lavoro dopo il lutto ma, ad oggi, il suo stato preoccuperebbe ancora il migliore amico di Maurizio Costanzo.

L'avvocato Assumma, in una intervista concessa al settimanale "Nuovo Tv", ha ammesso di essere preoccupato per la conduttrice, la quale non si sarebbe ancora ripresa del tutto dopo il cocente lutto che l'ha colpita e segnata profondamente.

'Mi preoccupa', il miglior amico di Costanzo allarmato per Maria De Filippi

Nel dettaglio, a distanza di quasi un mese dalla morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi non si sarebbe ancora ripresa del tutto.

È quanto sostiene il migliore amico del celebre giornalista e conduttore venuto a mancare all'età di 84 anni. L'avvocato Assumma in una nuova intervista, non ha nascosto la sua preoccupazione per le sorti di Maria De Filippi, considerata la regina indiscussa degli ascolti del Biscione.

"Mi preoccupa. Dietro l'apparente distacco nasconde un'emotività profonda", ha dichiarato Assumma che conosce molto bene anche la De Filippi, dopo averla frequentata per oltre trent'anni assieme a Maurizio Costanzo.

'Le serve tutto il nostro amore', rivela l'amico di Costanzo su Maria De Filippi

"Noi amici dobbiamo starle vicino. Le serve tutto il nostro amore", ha proseguito ancora l'avvocato confermando che in questo momento la conduttrice di Canale 5 necessita dell'affetto delle persone che la circondando e "popolano" la sua vita sia privata che quella lavorativa.

Al fianco di Maria, in questo periodo complicato, vi è sicuramente Raffaella Mennoia, una delle autrici storiche di Uomini e donne, presente al funerale di Costanzo in prima linea al fianco della conduttrice e di suo figlio Gabriele.

Intanto, in queste settimane, Maria De Filippi ha ripreso in mano le redini del serale di Amici 22, di cui sabato scorso è andata in onda la prima puntata nel prime time di Canale 5.

L'appuntamento con il serale di Amici 22 sbanca gli ascolti: De Filippi parte col record

Gli ascolti, ancora una volta, hanno premiato la trasmissione dimostrando che ad oggi è ancora uno dei talent show più amati e seguiti dal pubblico della tv generalista.

La conduttrice, infatti, ha dominato la scena del prime time con oltre 4 milioni di fedelissimi spettatori, totalizzando quasi il 30% di share e picchi che hanno raggiunto anche il 40%.

Un risultato eccellente per la trasmissione che ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti del sabato sera televisivo, battendo la concorrenza Rai rappresentata da Milly Carlucci, che ha dovuto accontentarsi di una media di poco superiore alla soglia dei due milioni di spettatori e uno share che non ha raggiunto la soglia del 18% tra prima e seconda serata.