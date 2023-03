Maria De Filippi vorrebbe fermarsi con il lavoro dopo il cocente lutto che l'ha colpita e segnata profondamente. È quanto emerge dalla lettera che, il conduttore televisivo Ezio Greggio ha pubblicato in queste ore per la sua amica speciale, che spesse volte l'ha ospitato nelle sue trasmissioni.

A quanto pare, infatti, sebbene la conduttrice di Amici 22 sia tornata in onda con le sue trasmissioni dopo la morte di Maurizio Costanzo, starebbe vivendo ancora un periodo non facile dal punto di vista personale.

Come sta Maria De Filippi dopo il lutto

Nel dettaglio, subito dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si è presa una settimana di pausa da ogni tipo di impegno lavorativo, salvo poi rientrare in televisione alla guida delle sue trasmissioni.

Eppure, sembrerebbe che questo periodo sia ancora complicato per la conduttrice, la quale avrebbe valutato anche l'ipotesi di mollare i suoi impegni lavorativi.

A svelarlo è stato anche Ezio Greggio con una lettera indirizzata alla conduttrice, in cui le ha chiesto di non mollare la presa e di affrontare al meglio questa situazione.

'Momento di smarrimento, si deve andare avanti', la lettera di Greggio per Maria De Filippi

"Ho letto della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento", ha scritto il conduttore di Striscia la notizia nella sua missiva alla conduttrice di Uomini e donne.

"Io ti dico che si deve andare avanti, devi continuare", ha scritto ancora Ezio Greggio aggiungendo che deve farlo in primis per le tantissime persone che la seguono quotidianamente in televisione e per i tanti talenti che aspettano ancora di essere scoperti dal suo seguitissimo talent show, attualmente in onda in prima serata.

Intanto, il ritorno in tv di Maria De Filippi è stato subito coronato da risultati d'ascolto eccellenti nel prime time di Canale 5.

Volano gli ascolti delle trasmissioni di Maria De Filippi tra prime time e daytime

In queste settimane, infatti, l'appuntamento con il serale di Amici 22 si è subito imposto nella sfida auditel della prima serata Mediaset, riuscendo a totalizzare una media di oltre quattro milioni di spettatori e picchi che hanno toccato anche il 30% durante la messa in onda televisiva.

Un successo che, ancora una volta, ha permesso alla conduttrice di conservare la leadership sul pubblico del prime time, superando a mani basse gli ascolti della concorrenza.

Ascolti clamorosi anche per l'appuntamento in daytime con Uomini e donne: il talk show dei sentimenti, in queste ultime settimane di messa in onda, ha registrato una media di quasi tre milioni al giorno con picchi che hanno superato anche il 30% di share in daytime.