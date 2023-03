Mercoledì 22 marzo, su Real Time alle ore 21:20, andrà in onda la terza puntata di Matrimonio a prima 10. Stando alle anticipazioni i telespettatori avranno la possibilità di vedere come prosegue la conoscenza tra le coppie dopo il viaggio di nozze. Per quanto riguarda Giulia e Mattia, lei sarà sempre più distante. Ma non solo, anche Simona comincerà a pensare che Gennaro non sia il suo tipo di uomo.

Le anticipazioni sulla terza puntata

In occasione della seconda puntata, i telespettatori hanno avuto la possibilità di vedere come si è svolta la luna di miele: quest'anno la produzione ha deciso di effettuare la luna di miele in Egitto, per tutte e tre le coppie.

Nella puntata di mercoledì 22 marzo inizieranno ad esserci i primi problemi di coppia: Giulia e Mattia saranno sempre più distanti. In particolare, la sposa continua ad avere i dubbi nati il giorno del matrimonio: lei non è rimasta attratta fisicamente dallo sposo. Inoltre non riesce a comprendere le continue battute ironiche di Mattia. Dal canto suo, lo sposo troverà davanti a sé un muro: la freddezza di Giulia non fa altro che allontanare lui. Attualmente l'impressione è che tra i due non potrà neanche esserci un rapporto d'amicizia terminata l'esperienza di Matrimonio a prima vista.

Un'altra sorpresa la riserveranno Simona e Gennaro: nonostante la grande intesa iniziale, la sposa inizierà ad avere dei dubbi sul suo uomo al punto da pensare che non sia l'uomo adatto a lei dal punto di vista caratteriale.

Lo sposo cercherà di conquistare la moglie con la simpatia e un velo di leggerezza, ma invano. Per questo motivo nella terza puntata i due coniugi chiederanno al team di esperti come ritrovare l'intesa del primo momento.

Infine, la coppia formata da Irene e Matteo sembra proseguire al meglio. Dopo la luna di miele, i due continueranno ad essere affiatati al punto da immaginare come passare più tempo insieme nonostante i vari impegni di lavoro.

In particolare, Irene dovrà effettuare un viaggio di lavoro e suo marito la raggiungerà lavorando in smart-working.

Che cos'è Matrimonio a prima vista?

Matrimonio a prima vista è un esperimento sociale: un team di esperti seleziona dei profili di persone che potrebbero essere compatibili.

Le coppie devono pronunciare il fatidico sì, ma prima del matrimonio non possono sapere nulla del futuro partner.

Al termine del periodo di "prova", la coppia di coniugi dorvà decidere se restare o meno insieme o chiedere il divorzio. Dal punto di vista legale, il matrimonio ha valore.

Nel corso delle precedenti stagioni, è capitato che scoppiasse la scintilla dell'amore tra due coniugi mentre in altri casi è arrivata la rottura.