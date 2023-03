Oriana Marzoli è finita al centro del gossip. Sul web lunedì 27 marzo ha iniziato a circolare un video del passato: la venezuelana in Spagna venne presa per i capelli da una concorrente con la quale stava discutendo in modo animato. Nel momento in cui le due stavano per arrivare alle mani, sono intervenuti altri concorrenti del Reality Show.

Il video del passato riguardante Oriana

Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha preso parte anche ad altri reality show.

Sul web, è stato pubblicato un video del passato in cui si vede Marzoli discutere con una concorrente.

Durante il faccia a faccia Oriana venne presa per i capelli dalla "rivale".

Per evitare il peggio tra le due, intervennero gli altri concorrenti. In quell'occasione Oriana anziché reagire si diresse verso la porta d'uscita per parlare con gli autori, mentre in un secondo momento andò in giardino per calmarsi.

Marzoli ha già vinto un reality show

In passato, Oriana Marzoli ha vinto un reality show in Cile. I rumor, dissero che la concorrente venezuelana venne cacciata dal programma ma la realtà dei fatti è completamente diversa: Oriana vinse con percentuali bulgare rispetto ai suoi avversari.

Al contrario, Marzoli non riuscì vincere l'Isola dei Famosi in Spagna. In merito all'esperienza da naufraga, sui social sta circolando un video in cui Oriana venne cacciata dallo studio a causa di un gesto volgare nei confronti del pubblico presente.

Sebbene l'ex naufraga disse di non avere fatto nulla, un replay la smentì. Di conseguenza, il conduttore chiese all'ex concorrente di lasciare lo studio.

Oggi invece, la 31enne venezuelana è in lizza per vincere il suo primo reality show in Italia. Nel corso del GFVip Radio, Oriana ha confidato che all'inizio aveva paura per questa nuova esperienza, poiché non aveva mai preso parte ad un programma in Italia.

Wilma Goich 'incolpa' Oriana per la squalifica di Dal Moro

Nel frattempo, Oriana Marzoli è stata criticata duramente da Wilma Goich.

La 77enne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, in un'intervista radiofonica a "Non succerà più" ha sostenuto che la squalifica di Daniele Dal Moro sia stata causata da Oriana: secondo lei, la venezuelana avrebbe portato Daniele all'esasperazione.

Inoltre il fatto di urlare e dire più volte frasi come "aiuto" e "mi fai male" avrebbe portato gli autori a pensare che Dal Moro avesse avuto un atteggiamento violento nei suoi confronti.

Al contrario, Wilma ha precisato di aver visto più volte Daniele e Oriana effettuare dei giochi un po' sopra le righe. Per questo motivo ritiene che Marzoli abbia voluto far squalificare Daniele per strategia.