Mercoledì 22 marzo Orietta Berti è tornata a criticare Antonella Fiordelisi e i suoi genitori tramite Instagram. Prendendo spunto da un articolo di Vanity Fair in cui è stata elogiata per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7 e per la carriera, Orietta ha dichiarato di avere ricevuto numerose cattiverie da parte loro solo ed esclusivamente perché si è data troppa importanza ad un gioco televisivo o per 'troppa ambizione'.

Lo sfogo di Berti

Orietta Berti ha spesso elargito dei consigli ad Antonella Fiordelisi, ma quest'ultima non li ha mai accettati.

Al contrario, la famiglia dell'influencer salernitana ha pubblicato numerosi post sui social criticando l'opinionista sia dal punto di vista personale che professionale.

Tali critiche non sono state affatto gradite dalla destinataria al punto di essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa. Su Instagram, Orietta Berti è tornata così ad attaccare Antonella e i suoi genitori: 'Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere con la sua leggerezza'.

L'opinionista del Grande Fratello Vip 7, lo ricordiamo, ha più volte definito Antonella Fiordelisi una persona arrogante e maleducata, interessata solamente ad avere follower. Da qui probabilmente le accuse che le sono state rivolte dalla famiglia.

L'appello della cantante al mondo dei social

In seguito a quanto accaduto al Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti si è sentita in dovere di lanciare un appello alle persone che frequentano il mondo dei social: 'Evitare sempre sterili polemiche e di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera.

Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene'.

Al momento né l'ex concorrente del reality show né i genitori hanno replicato alle critiche di Orietta Berti.

Che cosa avevano detto i genitori di Antonella a Orietta Berti

Lo sfogo social di Orietta Berti nasce da un tweet al vetriolo pubblicato qualche tempo fa dallo staff di Antonella Fiordelisi su Twitter.

Quando l'influencer si trovava nella casa di Cinecittà, l'account gestito dalla madre aveva cinguettato: 'Ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Sei una cantante a mio giudizio mediocre'.