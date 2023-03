Nella puntata di lunedì 6 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, è stato affrontato l'argomento delle presenze angeliche che avrebbero contatti con gli esseri umani. A raccontare qualche testimonianza sul tema è stata la modella Nikita Pelizon, che ha sostenuto di parlare ogni giorno con gli angeli e di chiedere loro consiglio per aiutarla a vivere tranquillamente. La modella e influencer friulana ha però raccontato di essere stata molto scettica sulla loro esistenza in passato, finché non è accaduto un episodio che le avrebbe fatto cambiare idea: l'apparizione di uno di essi, una figura vestita di bianco che si sarebbe materializzata, a detta di Nikita, per salvare una persona in pericolo di vita.

Le dichiarazioni di Nikita Pelizon sugli angeli al GF Vip 7

"Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, di aiutarmi a stare serena" ha esordito così Nikita Pelizon, introducendo il tema sulla sua credenza alle presenze angeliche al Grande Fratello Vip 7. "Vedevo spesso delle ore doppie, tipo le undici e undici costantemente e ad un certo punto, mi misi a vedere online e lessi che erano segni angelici, ma ero scettica perché volevo un segnale" ha poi aggiunto la modella triestina, parlando con Alfonso Signorini.

Pelizon ha inoltre spiegato il motivo per cui ha iniziato davvero a credere agli angeli, raccontando un avvenimento accaduto nella sua vita: "Era come una persona normale, ma vestita di bianco che si è materializzata per salvare una persona che stava per essere investita sotto un treno.

Ad un certo punto, è sparita nel nulla, non l'ho vista più". Infine, la gieffina triestina ha affermato sugli angeli: "Ultimamente non li vedo da un po', da due anni, ma continuo a parlarci e ricevo dei messaggi, come piume o numeri".

Diamante difende Pelizon: 'Diversa solo perché crede negli angeli'

Dopo aver passato alcune settimane al GF Vip 7, Matteo Diamante ha voluto spendere su Instagram alcune parole in difesa di Nikita Pelizon, poiché la vedrebbe vittima di alcune presunte critiche di molti inquilini.

"Ho sentito chiamarla diversa solo perché crede negli angeli, emarginata solo perché è positiva e felice" ha spiegato il modello con una Instagram Stories, parlando dell'ex fidanzata. "Ho scelto di prendermi il fango per lei e anche condividerlo, ma non vi nego che spesso mi crollava davanti" ha poi continuato Diamante nel suo sfogo, raccontando di aver supportato la modella triestina nella casa.

"Sentirsi chiamare falsa solo perché dice la verità, mi fa irritare. Può piacere e non piacere ma rimanere pure sempre una donna e una persona meravigliosa" ha infine chiosato l'ex concorrente di Ex on The Beach difendendo la Pelizon.