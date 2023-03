Martedì 28 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5: Patrizia Groppelli e Guendalina Tavassi sono state protagoniste di un'accesa discussione. Tutto è partito da Guendalina che ha spiegato di essersi vista rifiutare la prenotazione in un hotel a causa di un'intervista goliardica rilasciata a Le Iene. Secondo Groppelli, la showgirl avrebbe dimostrato di essere una "bulla" come suo fratello Edoardo.

È scontro tra Groppelli e Tavassi

Barbara D'Urso ha chiamato Guendalina Tavassi per parlare di quanto accaduto in un hotel dove doveva essere ospite.

La showgirl ha spiegato che doveva trascorrere un week end sulla neve, ma dopo un'intervista rilasciata a Le Iene sul rapporto con il compagno, si è vista cancellare la prenotazione. Secondo Guendalina, si sarebbe trattato di un episodio discriminatorio poiché potrebbe accadere la stessa cosa con altre persone. Guendalina ha precisato che l'intervista a Le Iene, era goliardica.

"TUTTI CONTRO DI ME, TUTTI CONTRO DI ME"



Sulla vicenda è intervenuta Patrizia Groppelli che, senza peli sulla lingua, ha criticato la showgirl: "Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare". Secondo l'opinionista, la struttura ricettiva aveva tutte le ragioni per annullare l'ospitata visto che si trattava di un soggiorno gratis.

Inoltre, Groppelli ha sostenuto che altre persone meriterebbero di andare in hotel gratis piuttosto che Guendalina. Per Groppelli, un influencer deve dare il buon esempio. A quel punto la sorella di Edoardo Tavassi ha precisato di non essere stata un pessimo esempio e ha punzecchiato Groppelli: "Anche io penso che ci sono altre opinioniste che meritano di stare lì".

La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare: "Ma cosa stai dicendo? Guarda sei esattamente come tuo fratello, una bulla di periferia".

Lo sfogo di Groppelli con Barbara D'Urso

Dopo il botta e risposta con Guendalina Tavassi, Patrizia Groppelli si è sfogata con Barbara D'Urso. L'opinionista ha spiegato di non essere d'accordo sugli insulti ricevuti dalla showgirl e ha punzecchiato anche Roberto Alessi per essersi schierato con Tavassi.

Patrizia ha ironizzato sul fatto che la prossima volta che deve intervenire a Pomeriggio 5, probabilmente indosserà un elmetto in modo da respingere tutte le cattiverie sul suo conto. A quanto pare Groppelli ha tirato in ballo Edoardo Tavassi, perché non gradisce il percorso del concorrente all'interno del Grande Fratello Vip 7. Ovviamente, la discussione è stata commentata sui social e come al solito, i telespettatori si sono schierati chi da una e chi dall'altra parte. Tra i vari utenti, non è mancato chi ha fatto ironia sulle due donne.