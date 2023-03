Ha debuttato su Rai 1 la Serie TV Sei donne-Il mistero di Leila con un cast d'eccezione. I protagonisti sono interpretati da Isabella Ferrari, Maya Sansa, Maurizio Lastrico e Alessio Vassallo. Anna è la pm che è stata incaricata di indagare sulla scomparsa di Leila, che è sparita nel nulla con il patrigno Gregorio. Anche la stessa Anna è tormentata e ha una vita devastata dalla dipendenza dall'alcol. Ad aiutarla nelle sue indagini è l'ispettore della polizia di Taranto. I sospetti sono tanti e ogni indiziato sembra avere molte affinità con il motivo della scomparsa di Leila.

Interessantissimi i profili delle altre donne che ruotano intorno alla trama principale. Abbiamo Alessia, che deve subire le pesanti conseguenze di un abuso avvenuto in famiglia; il chirurgo Michela, che solleva il dramma molto attuale del mobbing; Viola, che ha intrecciato una relazione con il patrigno di Leila, Gregorio, e che è la loro vicina di casa. E poi ancora Aysha, amica e compagna di scuola di Leila che sembra sapere molto di più di quanto stia facendo credere. E infine c'è la mamma della ragazza scomparsa, Giulia. Che cosa succederà nella puntata che andrà in onda il 7 marzo?

Sei donne, anticipazioni del 7 marzo: Anna ed Emanuele trovano dei filmati

Nella seconda puntata della serie Tv in onda il 7 marzo su Rai 1, proseguiranno le indagini per ritrovare Gregorio e Leila, una scomparsa non di certo volontaria.

Le anticipazioni della seconda puntata di Sei donne rivelano che Anna ed Emanuele entreranno in possesso di alcuni filmati di estrema importanza. In seguito a questa scoperta, verrà chiamata in procura Alessia e anche il compagno Enrico, che daranno una versione diversa rispetto a ciò che dimostreranno i video.

A quel punto, Anna userà uno stratagemma per incastrare Enrico e farlo parlare.

Tuttavia, il suo piano fallirà quando arriverà un vocale della stessa Leila, che affermerà di essere viva e di stare bene: che cosa sta succedendo veramente?

Anticipazioni Sei donne, seconda puntata: una lettera anonima scombina le indagini

Nella seconda puntata una lettera anonima arriverà in procura e sarà in grado di scombinare tutti gli equilibri.

Il suo contenuto è piuttosto compromettente: qualcuno sostiene che il patrigno di Leila, Gregorio, abbia da tempo una relazione con Viola, la loro vicina di casa. Ovviamente, i sospetti si sposteranno su di lei.

Si verrà così a sapere che Gregorio ha avuto una storia con Viola, ma che per suo volere è terminata. O almeno, questa è la versione che darà il patrigno di Leila ad Emanuele. Ricordiamo che è possibile rivedere Sei donne-Il mistero di Leila in streaming e in replica accedendo al portale Raiplay.