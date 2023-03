Il Serale di Amici di Maria De Filippi sta per prendere il via e Raimondo Todaro ha voluto incitare la sua squadra con un messaggio via social. Squadra che quest'anno lo vede in coppia con Arisa. Non ci sono più i Cucca-Todo, ma una nuova accoppiata tutta da scoprire.

Raimondo Todaro fa squadra con Arisa nel nuovo Serale di Amici

Manca pochissimo all'inizio del Serale di Amici, che vedrà i 15 allievi divisi in tre squadre. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, Raimondo Todaro farà squadra insieme ad Arisa e non a Lorella Cuccarini. Una scelta, quella della produzione, che ha stupito i fan del programma di Maria De Filippi che si aspettavano di rivedere la coppia Cucca-Todo.

È stata Maria De Filippi a spiegare che le squadre sono state decise in base alle valutazioni che i singoli professori hanno fatto nel corso di questi mesi. Detto questo, le tre squadre sono appunto quella di Arisa-Todaro, quella di Zerbi-Celentano e quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Raimondo Todaro sui social: 'Io e i miei ragazzi siamo pronti a fare scintille'

In vista della prima puntata del Serale di Amici che andrà in onda sabato 18 marzo su Canale 5, Raimondo Todaro ha voluto incitare sua I suoi allievi che il pubblico. Sulla, sua pagina Instagram, il coach ha scritto: "Io e i miei ragazzi siamo pronti a fare scintille al Serale". Poi ha proseguito rivolgendosi al pubblico: "Ci vediamo sabato e mi raccomando...

Vietato mancare". Insomma, in messaggio che fa intuire come il coach di latino americano sua più carico che mai. In squadra oltre ai ballerini Alessio e Mattia, anche i cantanti Wax e Federica.

Amici, Todaro criticato sul web per via di Benedetta

Raimondo Todaro dopo l'ultimo pomeridiano di Amici è stato anche preso di mira da alcuni utenti sui social.

Tutto per via dell'eliminazione di Benedetta, la ballerina di latino che lui stesso aveva fatto entrare nella Scuola solo qualche settimana fa. Una scelta azzardata e sbagliata quella di Todaro. Questo è quello che emerge leggendo le critiche piovute su di lui in queste ore sui social. Dopo essere stata eliminata dal programma, Benedetta ha ricevuto un’inaspettata proposta da Maria De Filippi: un contratto per poter ballare con Mattia durante il Serale.

Agli utenti che seguono le vicende di Amici, questa è sembrata una mossa della produzione per mettere una pezza riguardo alle scelte scellerate di Raimondo. Non è sfuggito al pubblico il fatto che il coach di latino appaia meno concentrato del solito. Non resta che aspettare l'inizio del Serale di Amici per scoprire se ci sarà un cambio di rotta. A giudicare dal post, Todaro sembra carico e desideroso di iniziare.