Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Sandro Kirtzel (Paul), Dieter Bach (Christoph), Dirk Galuba (Werner), Erich (Altenkopf (Michael), Lena Conzendorf (Lena), Sven Waasner (Erik) e Tanja Lanaus (Yvonne). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 marzo 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla ricetta di Josie, sulle paure di Paul, sui piani di Werner e Christoph per neutralizzare Ariane, sulle vicissitudini di Max, Andrè e Michael al corso di sopravvivenza e sul regalo di Josie a Cornelia.

Werner si allea con l'albergatore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Josie tenterà di ideare una ricetta da poter inserire nel libro di cucina del Furstenhof. Nel frattempo, Paul e Constanze si cimenteranno nel valzer. Sarà proprio in quell'occasione che Paul si renderà conto di essersi innamorato mentre sta ballando con la ragazza. Più tardi, il giovane confiderà a Josie di avere paura di lasciarsi andare nuovamente all'amore per paura di soffrire troppo. Non sapendo nulla, Constanze intuirà che è il momento di dichiarare i suoi sentimenti al suo amato. Werner e Christoph decideranno di allearsi nuovamente nel tentativo di liberarsi definitivamente di Ariane. I piani dei due uomini, però, si riveleranno molto più difficili del previsto.

Inizialmente, Christoph proporrà a Werner di inscenare un finto attentato a Robert per poi far ricadere la colpa su Ariane. Saalfeld senior, però, non sarà d'accordo con l'albergatore perché troppo spaventato all'idea che possa succedere qualcosa a suo figlio.

Yvonne affascinata da Christoph

Michael rimarrà scioccato nel sapere che Max non ha rispettato le regole del corso di sopravvivenza ed è andato a dormire in una baita.

Poco dopo, il personal trainer e Andrè decideranno di abbandonare il corso, al contrario di Michael che deciderà di continuare. Grazie alla sua caparbietà, il medico affronterà anche la sua paura dei ragni con l'aiuto della bella istruttrice Nico. Yvonne chiederà scusa ad Erik per come si è comportata, pregandolo di aiutarla a trovare un lavoro.

Vogt riuscirà a procurare un impiego e a fare assumere la Klee in prova come barista. Lì, Yvonne rimarrà affascinata da Christoph. Shirin non riuscirà a trovare un abito per il gala a cui deve partecipare, fino a quando non lo vedrà fra le cose di un ospite del Furstenhof. A quel punto, escogiterà un piano per averlo. Erik chiederà a Josie di accompagnarlo al gala ma quest'ultima si renderà conto che il padre vorrebbe andarci con Cornelia. Per questo motivo, la giovane darà il suo biglietto a quest'ultima. Saputo ciò, Erik rimarrà molto commosso dal gesto della figlia.