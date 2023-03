Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sul triangolo amoroso fra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), Josie Klee (Lena Conzendorf) e Constanze Von Thalheim (Sophia Schiller), i protagonisti della diciottesima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 all'8 aprile 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul doloroso racconto famigliare di Henning, sulla commemorazione per Manuela, sugli attacchi di panico di cui soffrirà Paul, sui sensi di colpa di Werner, sul regalo che riceveranno i Sonnbichler, sulla difficile situazione sentimentale di Vanessa e Max e sul piano ideato da quest'ultimo per sorprendere la fidanzata.

Constanze racconta di Manuela al fidanzato

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Constanze ed Henning racconteranno a Paul che la sorellina di quest'ultimo, Manuela Von Thalheim, morì da piccola investita da un'auto pirata. Il conducente della vettura, all'epoca, non fu mai trovato. Il crimine, pertanto, rimase irrisolto perché l'identità del conducente non fu mai scoperta. Colpito dalla dolorosa vicenda, Lindbergh deciderà di accompagnare la fidanzata e il cugino di quest'ultima alla commemorazione in ricordo della bambina. Finita la messa nella cappella del Furstenhof, Paul tenterà di mettersi al volante ma un violento attacco di panico glielo impedirà. Sceso dall'auto, il giovane minimizzerà l'evento, convincendosi che sia legato al ricordo della morte dell'ex moglie Romy.

Il giorno seguente, però, Paul sarà nuovamente sopraffatto da un nuovo attacco di panico in auto che non gli permetterà di guidare.

Werner si confida con Andrè

Nel frattempo, Werner non riuscirà a gestire i sensi di colpa per l'arresto di Ariane e deciderà di raccontare al fratello ad Andrè che Ariane è innocente ed è soltanto vittima di un piano ideato da Christoph per incastrarla.

Robert ascolterà la conversazione fra lo zio e il padre e costringerà quest'ultimo a chiamare la polizia e denunciare Christoph. Werner acconsentirà alla richiesta perentoria del figlio, nella speranza di riuscire ad riappacificarsi con lui ma le cose non andranno così. Vanessa si convincerà che Max le stia di nuovo nascondendo qualcosa.

Triste all'idea che la fidanzata non riesca più a fidarsi di lui dopo il suo tradimento, il giovane ideerà un piano in cui utilizzerà mezzi estremi per risolvere la sua situazione sentimentale. I Sonnbichler vinceranno una macchina da caffè che farà i capricci fin da subito. Alfons tenterà di ripararla senza, però, avere successo.