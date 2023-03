L'appuntamento con Terra Amara è confermato dal 20 al 26 marzo 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Demir: dopo le accuse di omicidio legate alla morte di Cengaver, l'uomo verrà assolto mentre Zuleyha deciderà di mettere a punto la sua fuga assieme a Yilmaz.

Demir scopre la verità su Hunkar e Sermin: anticipazioni Terra Amara 20-26 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara fino al 26 marzo rivelano che Gulten si ritroverà in granden difficoltà dopo che la sua famiglia è stata cacciata via dalla tenuta.

La donna deciderà così di sfogarsi con Zuleyha che, a sua volta, chiederà a Demir di poter intervenire affinché la famiglia della donna possa essere di nuovo integrata nella tenuta Yaman.

Nel frattempo, Demir si ritroverà a fare i conti con una visita inaspettata da parte di un uomo che è riuscito a trovare la borsa di Sermin, all'interno della quale era contenuto anche l'assegno ricevuto da Hunkar per far sì che la donna cambiasse la sua deposizione nei confronti del figlio.

Demir viene scagionato: anticipazioni Terra Amara 20-26 marzo

Le anticipazioni di Terra amara dal 20 al 26 marzo 2023, rivelano che a quel punto Demir si ritroverà ad avere un'accesa discussione con sua mamma per la somma di denaro che ha concesso a Sermin.

Ma, proprio nel momento in cui i due si ritroveranno ai ferri corti, ecco che Demir riceverà una chiamata inaspettata da parte del procuratore, il quale lo informerà che è stato scagionato dalle accuse di omicidio, dato che sulla pistola non sono state trovate le sue tracce. Dopo l'assoluzione di Demir, Hatip non sarà per niente tranquillo mentre Yilmaz resterà a dir poco basito dal provvedimento che è stato preso nei confronti del suo nemico.

Zuleyha e Yilmaz pronti per la fuga: anticipazioni Terra Amara al 26 marzo 2023

Per Mujgan, invece, la situazione continuerà a non essere delle migliori, dato che la donna sin ritroverà a dover affrontare la crisi in corso con suo marito, che renderà tutto più complicato.

I colpi di scena, però, non sono finiti qui: le anticipazioni di Terra Amara rivelano che, nonostante i vari problemi, Yilmaz e Zuleyha decideranno di pianificare la loro fuga assieme.

I due, grazie all'aiuto di Gulten, intendono andare via al più presto per viversi la loro favola d'amore.

Il giorno in cui hanno fissato la loro fuga, ecco che Yilmaz deciderà di andare in ospedale da Mujgan per metterla al corrente del suo piano: l'uomo vuole confessarle di aver scelto di partire con la vera donna della sua vita, Zuleyha, ma una confessione di Mujgan finirà per sconvolgerlo.

Alla fine, Yilmaz sarà costretto a dover rinunciare alla fuga d'amore: un duro colpo per Zuleyha che resterà a dir poco attonita.