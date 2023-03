La soap opera di origini turche Terra amara prosegue la sua programmazione su Canale 5. Nelle puntate in onda il 27 e 28 marzo 2023, Demir Yaman (Murat Ünalmış) apprenderà che la madre Hunkar (Vahide Perçin) ha venduto alcune terre ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Spoiler Terra amara, del 27/03: Fekeli teme la dura reazione di Demir

Nell’episodio che andrà in onda lunedì 27 marzo Ali Rahmet Fekeli vorrà vedere Hunkar per farle riavere i terreni che le appartenevano e che gli ha venduto. L'uomo sarà consapevole della dura reazione che potrebbe avere Demir qualora venisse a conoscenza del fatto che la madre ha venduto delle proprietà a lui e Yilmaz.

La signora Yaman chiederà del tempo a Fekeli per potergli dare la cifra necessaria. Purtroppo Demir scoprirà della vendita grazie al perfido Hatip (Mehmet Polat).

Intanto Saniye (Selin Yeninci), che si recherà alle baracche per portare gli abiti per la circoncisione, farà la conoscenza della piccola Uzum (Neva Pekuz). La governante deciderà di prendersi cura della bambina, in quanto sua madre è malata e deve riposare.

Trama del 28 marzo: i partecipanti dell’evento organizzato dai Yaman si sentono male

Le anticipazioni della puntata in programma martedì 28 marzo raccontano che alla cerimonia di circoncisione organizzata da Hunkar e Demir Yaman prenderanno parte gli uomini più illustri di Cukurova.

All’importante evento verrà servito il pollo che Gaffur (Bülent Polat) ha acquistato da Hatip: purtroppo la maggior parte dei partecipanti si sentirà male dopo averlo mangiato.

Riassunto episodi dal 20 al 26/03: Yilmaz non fugge con Zuleyha a causa di Mujgan

Negli episodi precedenti dal 20 al 26 marzo, Demir buole sapere dalla madre Hunkar per quale motivo ha pagato Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Intanto Yaman apprende che le accuse a suo carico sull’omicidio di Cengaver sono cadute, in quanto non ci sono le sue impronte sull’arma del delitto. Demir, a causa di un'epidemia che colpisce i cavalli, accusa Hunkar di aver gestito male la tenuta quando si trovava in carcere.

Nel contempo Zuleyha e Yilmaz organizzano la loro fuga con l’aiuto di Gulten (Selin Genç).

Altun va via dalla tenuta Yaman durante una cena per recarsi nel luogo concordato con Akkaya. Quest’ultimo non la raggiunge in tempo perché Mujgan gli dice di essere incinta. Quando Yilmaz dice a Zuleyha della gravidanza della dottoressa Hekimoglu, lei non vuole più vederlo.