Terra amara prosegue con nuove emozioni e secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 5 aprile su Canale 5, tra Demir e Yilmaz la rivalità sarà tutt'altro che un ricordo, perché dopo aver provato a far fuori il suo nemico dalla società, Akkaya andrà a vivere a due passi da casa Yaman. Ci saranno novità anche per Gaffur che venderà gli ori di famiglia per onorare i suoi debiti e successivamente andrà ad accusare Cetin di averli rubati, scatenando l'ira di Yilmaz, mentre Saniye scoprirà la relazione tra Sermin e Hatip e dirà tutto a Hunkar.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz ingannerà Demir che andrà su tutte le furie

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 5 aprile raccontano che Yilmaz e Mujgan chiariranno le ultime incomprensioni e si ridaranno una possibilità, anche in vista del bambino in arrivo, mentre Demir si recherà alla cena con i soci che sembrerà iniziare nel migliore dei modi grazie al fatto che Yilmaz ha ceduto le sue quote agli investitori tedeschi, ma ci sarà un tranello da parte del marito di Mujgan. Il signor Yaman si renderà presto conto di essere stato ingannato da Yilmaz e andrà subito al cotonificio in preda alla rabbia, ma qui incontrerà Fekeli che con le maniere forti lo manderà via. Successivamente, l'uomo si troverà faccia a faccia con Yilmaz e lo minaccerà, giurando di fargliela pagare.

Anticipazioni puntata di mercoledì 5 aprile: Cetin accusato ingiustamente da Gaffur

La puntata di Terra amara di mercoledì 5 aprile vedrà protagonista anche Gaffur che venderà gli ori di famiglia per onorare i suoi debiti e tutto questo accadrà all'insaputa di Saniye, sicura di essere stata derubata. Quando la donna scoprirà che mancano i gioielli, Gaffur non esiterà a puntare il dito contro Cetin e si recherà al cotonificio per accusarlo di furto, screditando in questo modo anche Yilmaz.

Il marito di Mujgan andrà su tutte le furie, certo che le accuse del capomastro sono infondate, e dopo averlo aggredito non esiterà ad andare a villa Yaman per chiarire le cose. Yilmaz sarà chiaro con Hunkar e avviserà la donna che non potrà tollerare in alcun modo che siano affermate falsità sui suoi uomini.

Yilmaz sceglierà di andare a vivere a due passi da casa Yaman

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 5 aprile rivelano che Demir penserà a un modo per non perdere le sue quote nella società a causa delle mosse di Yilmaz e arriverà alla conclusione di dover vendere i suoi beni per far fronte all'aumento di capitale imposto dai tedeschi. Nel frattempo, Yilmaz verrà a sapere da Hatip che Fekeli ha avviato una trattativa con Hunkar per la compravendita di un terreno e si sentirà tradito. Per questo, Yilmaz deciderà di trasferirsi a due passi da villa Yaman con la sua famiglia, nella casa che era di Sermin. Una volta stabilitosi nella sua nuova dimora, Yilmaz creerà un varco nel muro che separa la sua casa da quella di Demir. Infine, Saniye scoprirà che Sermin ha una relazione con Hatip e non perderà tempo per informare Hunkar della novità.