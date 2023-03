Su Canale 5 continuano le avventure dei protagonisti della soap opera turca Terra Amara. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione dal 20 al 26 marzo 2023 raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) annullerà la fuga con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) a causa di una rivelazione inaspettata da parte della moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Quest’ultima annuncerà la sua gravidanza e la sua rivale non la prenderà per niente bene quando verrà messa al corrente della cosa dall'ex fidanzato.

Trame Terra amara, al 26 marzo: Gulten si sfoga con Zuleyha

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 20 a domenica 26 marzo, Gulten si sfogherà con Zuleyha dopo il licenziamento di Saniye e Gaffur. A questo punto Altun cercherà di convincere il marito Demir a riassumere i due coniugi alla tenuta. Quest’ultimo, intanto, farà i conti con la furia della madre Hunkar per aver cacciato la coppia senza prima confrontarsi con lei.

Successivamente Demir riceverà da un uomo la borsa di Sermin con dentro il biglietto aereo per scappare in Francia e l’assegno che sua madre Hunkar le aveva dato per cambiare la deposizione sulle accuse per l’omicidio di Cengaver. Dopo essersi arrabbiato con la madre per i soldi consegnati a Sermin, Yaman verrà convocato dal procuratore: finalmente Demir verrà scagionato in maniera definitiva, questo perché verrà rivenuta l’arma con cui Cengaver è stato fatto fuori.

La preoccupazione di Hatip non passerà inosservata, mentre Yilmaz sarà abbastanza nervoso: Mujgan si lamenterà del comportamento del marito con Fekeli, gli chiederà delle delucidazioni, ma senza ricevere alcuna spiegazione.

Yilmaz e Altun progettano la loro fuga, Mujgan annuncia la su gravidanza

In seguito Yilmaz e Zuleyha progetteranno la loro fuga servendosi dell’aiuto di Gulten.

Nel contempo Altun continuerà a essere ai ferri corti con Saniye. A questo punto Zuleyha approfitterà di una cena a Villa Yaman per recarsi nel luogo concordato con Akkaya per fuggire. Quest’ultimo, invece, metterà piede in ospedale con l'intenzione di far sapere a Mujgan di aver deciso di lasciare la città con Altun. A sorpresa la dottoressa spiazzerà il marito dicendogli di essere in dolce attesa.

Zuleyha farà ritorno alla tenuta, dopo aver aspettato invano Yilmaz: la domestica Gulten cercherà di scoprire la ragione per cui Akkaya non è fuggito con Altun, chiedendo informazioni a Cetin.

Mujgan e Yilmaz annunceranno a Behice e Fekeli di aspettare un figlio. Akkaya, dopo essersi allontanato dalla dottoressa con una scusa, si presenterà alla tenuta Yaman, ma Zuleyha rifiuterà di vederlo.

Demir contro la madre Hunkar, Mujgan interessata a Fekeli

Demir si scaglierà contro la madre Hunkar, accusandola di non essere stata in grado di occuparsi della gestione della villa durante la sua assenza, tuto questo perché alcuni cavalli verranno colpiti da un’epidemia di antrace. Sermin, dopo aver deciso di lasciare Adana, si renderà conto che il suo conto in banca è stato di nuovo bloccato dal tribunale.

Saniye se la prenderà con la cognata Gulten per aver chiesto a Zuleyha di farla tornare alla tenuta. A proposito di quest’ultima Yilmaz, non appena avrà modo di vederla, le dirà di averle dato buca in quanto Mujgan è incinta. Altun, sconvolta dalla notizia, sarà decisa a prendere le distanze dal suo ex. Per concludere Behice farà capire ancora una volta di avere un interesse per Fekeli.