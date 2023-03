Nuovi colpi di scena in arrivo nelle puntate di Terra amara in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Mujgan sarà decisa ad abortire dopo aver scoperto che Yilmaz ama ancora Zuleyha. La dottoressa cambierà idea all'ultimo minuto e farà ritorno ad Adana con il marito.

Mujgan sul punto di abortire nelle nuove puntate di Terra amara

Terra Amara torna con una nuova settimana di programmazione a partire da lunedì 27 marzo. Le vicende riprenderanno dal momento in cui molti degli invitati alla festa della circoncisione finiranno in ospedale.

Tutto a causa del pollo avariato che Gaffur ha acquistato da Hatip. Nel corso di queste nuove puntate Gulten, per tale motivo, verrà ricoverata in ospedale. Cetin andrà a trovarla e le dichiarerà il suo amore. Yilmaz, invece, racconterà tutta la verità su Zuleyha a Mujgan, mostrandole il frammento di lettera che la donna gli aveva scritto. La dottoressa, sconvolta, fuggirà e prenderà seriamente in considerazione l'idea di abortire.

Mujgan non abortisce, ma vuole fuggire in America: spoiler Terra amara

Dando uno sguardo alle trame in onda nella settimana fino al 2 aprile, si viene a sapere che Yilmaz si metterà alla ricerca di Mujgan, la quale nel frattempo si troverà a Istanbul. Alla fine Mujgan deciderà di non abortire.

Ci ripenserà in quanto non vorrà privarsi della possibilità di diventare madre, anche se metterà in conto di dover crescere il bambino da sola. Mujgan sarà sul punto di fuggire in america per lasciarsi alle spalle tutto e tutti. Gaffur invece, ritenuto responsabile dell'intossicazione dei braccianti, verrà declassato da Demir.

Al suo posto come capo dei braccianti verrà nominata Saniye.

Mujgan e Yilmaz tornano insieme ad Adana: Terra amara sino al 2 aprile

In Terra amara i colpi di scena non finiranno qui. Yilmaz riuscirà a rintracciare la moglie poco prima che parta per l'America. Akkaya la convincer a non andarsene e a tornare insieme a lui ad Adana.

Mujgan, una volta tornata a casa, non sarà comunque tranquilla, consapevole del fatto che il marito non abbia mai smesso di amare Zuleyha. Si confiderà con Behice, la quale la esorterà a combattere per l'amore del marito. Fekeli e Hunkar, intanto, organizzeranno una cena tra le loro famiglie. Il loro intento sarà quello di costringere Demir e Yilmaz a deporre le armi per il bene delle rispettive mogli e dei figli in arrivo. Durante la cena, però, succederà qualcosa che scatenerà nuovamente la rivalità tra i due uomini. Demir dirà a Yilmaz di essere disposto a far pace con lui, a patto che gli restituisca le terre appartenute alla famiglia Yaman. Yilmaz reagirà in malo modo e Demir estrarrà la pistola.

Insomma, il tentativo di Hunkar e Fekeli di far riappacificare i rispettivi figli non andrà a buon fine. Per altri dettagli non resta che seguire le puntate di Terra amara in onda dal 27 marzo al 2 aprile.