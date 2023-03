Tensioni e addii nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5. Le anticipazioni degli episodi inediti svelano che sia Gulten che Saniye perderanno la vita, dopo essere state investite da Hasmet.

Chi è Hasmet? L'uomo sarà il nuovo cattivone della soap, pronto a distruggere sia Zuleyha che la famiglia Yaman.

Zuleyha sarà furiosa per quanto accaduto e farà di tutto per affossare Hasmet, ma la situazione le sfuggirà presto di mano.

Terra amara nuove puntate: Gulten perde la vita

Nei prossimi episodi di Terra amara, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Fikret scoprirà chi è il responsabile della morte di suo zio.

Si tratta di Abdulkadir, al quale giurerà vendetta.

Nel frattempo Hasmet investirà con la sua vettura Gulten e Saniye. Quest'ultima morirà sul colpo, mentre Gulten verrà portata in condizioni disperate in ospedale, dove lotterà tra la vita e la morte, ma perderà la sua battaglia.

Il funerale di Gulten e Saniye unirà nel dolore tutti gli abitanti della cittadina e Zuleyha piangerà disperatamente.

Anticipazioni Terra amara: Hasmet pronto a distruggere ogni cosa

Haşmet Çolak sarà dunque il nuovo pericolo in Terra amara. L'uomo, oltre a non soccorrere Saniye e Gulten, raderà al suolo tutte le case dei cittadini più poveri, lasciandoli senza un tetto sulla testa.

Continuando con le anticipazioni, Fikret rapirà Abdülkadir, il responsabile della morte di suo zio.

Dopo averlo stordito, lo porterà in una capanna abbandonata, lasciandolo solo al suo destino: che ne sarà di lui?

Zuleyha furiosa e disperata nei nuovi episodi di Terra amara

La famiglia di Gaffur non si riprenderà dopo la morte di Gulten e di Saniye. Come se non bastasse, si verrà a sapere che la piccola Uzum è stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada per incontrare Züleyha e Mehmet Kara.

La bambina verrà portata immediatamente in ospedale, dove subirà un delicato intervento chirurgico. Si temerà il peggio, ma per fortuna, e per la gioia dei suoi cari, Uzum riaprirà gli occhi.

Zuleyha sarà furiosa con Hasmet, dopo essere venuta a sapere delle angherie che ha inflitto alla popolazione più povera della cittadina.

Altun gli griderà tutta la sua rabbia, sostenuta dai poveri che hanno perso la loro casa.

Terra amara spoiler: Zuleyha scopre il segreto di Demir

I guai per Zuleyha non finiranno qui: le anticipazioni svelano che presto scoprirà il passato di Demir e il segreto che non le ha mai svelato. Demir rovinò la vita alla sua ex fidanzata, lasciandola per sposare un'altra donna.

La povera ragazza, disperata, si gettò dal quarto piano e restò paralizzata. Dopo essere venuta a conoscenza di questo segreto, Zuleyha chiederà il divorzio a Demir.