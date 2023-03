Lunedì 13 marzo 2023 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Terra amara. Sarà protagonista Sermin, la quale parlando con Hatip e Naciye, capirà come vendicarsi della zia Hunkar e di Demir. Hatip inoltre, per destabilizzare Demir, andrà a trovarlo in carcere facendogli credere che Zuleyha è fuggita con Yilmaz.

Sermin racconta ad Hatip delle minacce di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Terra Amara, dopo la pausa domenicale, tornerà in onda con una nuova puntata nel pomeriggio del 13 marzo. La trama riprenderà dal momento in cui Hunkar sarà riuscita a scovare Sermin.

La madre di Demir sta facendo l'impossibile per far scarcerare il figlio e sa che l'unica persona in grado di farlo è Sermin. Per questo, Hunkar non esiterà a minacciare la nipote, per costringerla a ritrattare la deposizione. Le anticipazioni riguardanti questo nuovo episodio, vedranno Sermin confrontarsi con Hatip e Naciye, ai quali racconterà appunto le minacce ricevute dalla zia.

Terra amara: Hatip fa credere a Demir che la moglie è fuggita con Yilmaz

Nel frattempo, Hatip avrà fatto un'ulteriore mossa per destabilizzare Demir: andrà in carcere a far visita a Yaman per provocarlo e farlo crollare psicologicamente. Gli dirà infatti che Zuleyha sarà fuggita con Yilmaz, portando anche il piccolo Adnan.

Una bugia che provocherà l'ira di Demir, il quale perderà letteralmente il controllo. Il figlio di Hunkar infatti, comincerà a comportarsi male in carcere e questo potrebbe ritorcersi contro di lui.

Le cose per Demir sembreranno volgere al peggio, anche perché Sermin, l'unica che potrebbe scagionarlo, non sembrerà intenzionata a ritrattare la sua deposizione, nonostante le minacce di Hunkar.

Sermin si allea con Hatip per vendicarsi di Hunkar e Demir: spoiler Terra amara

Sermin parlando con Hatip e Naciye, si renderà conto che ci sarebbe un modo per vendicarsi della zia Hunkar e del cugino Demir. In particolare, sarà la moglie di Hatip a farle presente che unendo le forze, potranno sottrarre alla famiglia Yaman tutti i loro beni.

Nel frattempo, a Cukurova comincerà a circolare la voce secondo la quale gli Yaman sarebbero in crisi economica.

Dando uno sguardo alle trame successive, Hunkar cercherà di smentire queste illazioni, organizzando una fastosa cerimonia in occasione della circoncisione di tutti i bambini di Cukurova. Sermin invece, accetterà di allearsi con Hatip contro la zia Hunkar, la quale per recuperare il denaro sa dare alla nipote, sarà costretta a mettere in vendita i terreni di famiglia.