Lunedì 6 marzo 2023 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Terra Amara, in cui i telespettatori vedranno Demir ancora in carcere. Hunkar invece, continuerà a non fidarsi di Zuleyha e sarà convinta che la nuora possa fuggire da un momento all'altro con Yilmaz. Intanto Mujgan si ritroverà a dover fare i conti con la morte del padre del padre Behzat.

Terra amara: la trama riprende dalla morte del padre di Mujgan

Continua il successo di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70 e che tiene incollati alla tv una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori ogni puntata.

Le trame della puntata del 6 marzo riprenderanno dalla morte di Behzat, il padre di Mujgan. Una morte che avrà sconvolto non solo la figlia ma anche Yilmaz. il quale avrà promesso al suocero, in punto di morte, di prendersi cura di Mujgan. La mente di Yilmaz, continuerà a correre verso Zuleyha ma, al contempo, l'uomo non vorrà far soffrire la moglie.

Hunkar non si fida per nulla di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Intanto proprio Zuleyha sarà tenuta d'occhio da Hunkar, la quale non si fiderà per nulla della nuora. La madre di Demir infatti, avrà il timore che la donna possa fuggire da un momento all'altro con Yilmaz. Al contrario della madre, Demir invece sembrerà fidarsi delle parole della moglie la quale, prima che lui tornasse in carcere, gli aveva promesso che lo avrebbe aspettato.

Un segno di riconoscenza verso Demir quello di Zuleyha, visto che il marito aveva salvato la vita del piccolo Adnan, interrompendo la fuga e tornando ad Adana per farlo curare.

Terra amara, prossime puntate: Gaffur rapinato

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, si viene anche a sapere che a Cukurova comincerà a diffondersi la notizia che la famiglia Yaman abbia perso il suo potere.

Hunkar però, sarà determinata a smentire queste voci e avrà in mente un piano. Demir intanto, continuerà a rimanere in carcere. Nelle puntate successive, Gaffur sarà rapinato da alcuni scagnozzi di Hatip. Succederà dopo che il capomastro sarà andato a ritirare del denaro per conto di Hunkar. L'uomo verrà rapinato sulla strada del ritorno e ovviamente, andrà nel panico.

In suo soccorso arriverà proprio Hatip il quale gli concederà un prestito facendogli firmare una cambiale. Insomma, Gaffur si metterà di nuovo nei guai, mentre Hunkar sarà all'oscuro di tutto. Per non perdere nulla di ciò che accadrà nei prossimi episodi di Terra amara, si ricorda che la soap Tv va in onda dal lunedì al sabato su canale 5 a partire dalle 14:10.