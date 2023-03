Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, la fortunata soap opera turca del pomeriggio di Canale 5, in grado di appassionare una media di quasi tre milioni di fedelissimi al giorno.

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime settimane di messa in onda rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con una notizia a dir poco clamorosa legata alle sorti del suo bambino, il piccolo Adnan che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Il figlio di Zuleyha in serio pericolo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che dopo la nascita del suo secondo figlio, Zuleyha deciderà di organizzare una festa per celebrare al meglio l'arrivo in famiglia della sua piccola principessa.

E così, presso la tenuta Yaman, si svolgerà questa festa alla quale parteciperanno un bel po' di persone, al punto che Zuleyha finirà per "scordarsi" del piccolo Adnan.

La donna finirà per perdere di vista non solo il suo bambino ma anche la nonna Azize che, soffrendo di problemi di memoria, si renderà protagonista di un episodio che desterà non poche preoccupazioni tra i presenti alla festa.

Il piccolo Adnan rischia la morte: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Azize crederà che qualcuno ha rubato i suoi gioielli, motivo per il quale si metterà subito sulle tracce e finirà per recarsi nella stalla della tenuta.

La donna, per far luce, accenderà una candela e senza volerlo darà il via ad un vasto incendio che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate.

Il piccolo Adnan, infatti, si ritroverà coinvolto in questo terribile incendio: il bambino finirà avvolto nelle fiamme e rischierà seriamente di morire.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Zuleyha, impegnata con la festa, scoprirà quello che è accaduto.

Zuleyha disperata per suo figlio: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che la donna finirà per perdere subito il controllo della situazione.

Zuleyha, infatti, appena vedrà suo figlio in pericolo di vita, non si farà problemi a volersi buttare tra le fiamme per poterlo salvare e portare in salvo.

La donna, però, verrà fermata in tempo dagli altri presenti che in questo modo eviteranno il peggio. Ma quale sarà il destino di Adnan? Si salverà oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi di questa stagione.