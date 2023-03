Terra amara prosegue con le nuove puntate in onda su Canale 5, e le anticipazioni provenienti dalla Turchia annunciano che a breve a casa Yaman si abbatterà una bufera che vedrà ancora protagonisti Demir e Zuleyha, ai ferri corti a causa di alcuni sospetti dell'uomo. Tutto inizierà quando Yaman vedrà con un video fatto da Mujgan che gli farà credere che sua moglie lo ha tradito con Yilmaz e questo lo farà andare su tutte le furie. L'uomo sarà sul punto di uccidere Zuleyha e ci saranno momenti di alta tensione, ma alla fine si scoprirà che non ha avuto il coraggio di toglierle la vita, anche se la caccerà dalla tenuta e le impedirà di abbracciare suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Demir furioso con Zuleyha dopo averla vista con Yilmaz

Terra Amara non smette mai di stupire e nelle prossime puntate si assisterà a dei momenti drammatici che riguarderanno Demir e Zuleyha. Presto la moglie dell'imprenditore verrà cacciata dalla tenuta Yaman e non avrà modo di accedervi, e tutto questo accadrà a causa di alcuni sospetti di Yaman. Demir vedrà un video di Mujgan in cui Zuleyha è in compagnia di Yilmaz e i due sembreranno abbastanza complici, tanto che Demir penserà di essere stato tradito e andrà su tutte le furie. Questa volta la rabbia del protagonista si spingerà davvero oltre, tanto che punterà una pistola contro la moglie e la costringerà a seguirlo nel bosco.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha trascinata nel bosco e ferita

Le anticipazioni di Terra amara, provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia, raccontano che Demir, certo di essere stato tradito, fuori di sé dalla rabbia prenderà Zuleyha e la porterà nel bosco. La donna giurerà più volte di non aver mai riallacciato una relazione con Yilmaz e di aver avuto un incontro con il suo ex soltanto per chiarire la dinamica dell'omicidio di Ercument, ma Demir non vorrà sentire ragioni.

Si assisterà a un momento di alta tensione: Demir sembrerà davvero deciso a togliere la vita a Zuleyha e quando partiranno alcuni colpi di pistola si allontanerà da lei, e ci sarà in primo piano la protagonista priva di sensi e con una ferita alla nuca.

Demir impedirà a sua moglie di accedere alla tenuta e vedere Adnan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, nelle prossime puntate, Demir lascerà sua moglie ferita e sola nel bosco, mentre lui trascorrerà alcune ore con una prostituta prima di tornare a casa.

Una volta arrivato alla tenuta, Hunkar e Sabahattin vorranno sapere cosa è accaduto a Zuleyha, e Demir ammetterà di averle fatto del male, ma non come avrebbe voluto. Attraverso un flashback si scoprirà che nel momento in cui ha sparato, il protagonista si è limitato a colpire la moglie con il calcio della pistola, ma la sua vendetta non finirà qui. Demir imporrà a tutti gli abitanti della tenuta di considerare Zuleyha come se fosse morta. Quando la donna riuscirà a riprendersi tornerà a casa sanguinante, ma qui troverà un clima completamente ostile e Hunkar le impedirà di riabbracciare il piccolo Adnan, mentre Demir chiuderà il cancello della tenuta, accusandola ancora.