Sabato 25 marzo 2023 andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Terra amara dove non mancheranno i colpi di scena.

Le anticipazioni rivelano che Zuleyha chiuderà una volta per tutte con Yilmaz e questo dopo aver saputo che Mujgan è incinta. Tensione anche tra Demir e la Hunkar, accusata dal figlio di non essersi presa cura della Villa in sua assenza.

Mujgan è incinta, Yilmaz va in cerca di Zuleyha: nuova puntata di Terra amara

Terra Amara terrà compagnia si telespettatori di Canale 5 anche nel pomeriggio di sabato 25 marzo. Una puntata di 90 minuti, che durerà sino alle ore 16:30.

La trama riprenderà dal momento in cui il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha sarà fallito. Tutto perché Akkaya avrà deciso di restare con Mujgan dopo aver saputo della sua gravidanza. Cosa di cui Zuleyha ancora non saprà nulla. Ebbene in questo nuovo episodio, Yilmaz e la moglie annunceranno la gravidanza a Fekeli e Behice, i quali ne saranno felicissimi. Subito dopo aver dato loro l'annuncio, Yilmaz con una scusa, uscirà di casa e si dirigerà alla Villa per poter parlare con Zuleyha. La donna però non vorrà vederlo.

Demir accusa la madre per via dei cavalli ammalati: spoiler Terra amara

Nel corso di questo nuovo appuntamento di Terra amara, i cavalli della famiglia Yaman si ammaleranno e Demir accuserà la madre di non essere stata in grado di gestire la Villa in sua assenza.

Si scoprirà che a far ammalare i cavalli è stata un'epidemia di antrace. Gli animali dovranno essere abbattuti. La situazione tra Hunkar e il figlio sarà sempre più tesa e la donna arriverà a non rivolgere più la parola al figlio, dopo che lui l'avrà rimproverata. Sermin intanto, vorrà lasciare Adana ma, quando andrà in banca, scoprirà che i suoi conti saranno di nuovi stati bloccati dal tribunale.

In Terra amara, Zuleyha scopre la verità su Mujgan e chiude con Yilmaz

Yilmaz riuscirà a parlare con Zuleyha e le spiegherà il motivo per il quale non si sarà presentato all'appuntamento. Altun verrà quindi a sapere che Mujgan é incinta e questa notizia la getterà nello sconforto più totale. Zuleyha chiuderà una volta per tutte con l'ex fidanzato, ormai certa che per loro non potrà esserci futuro.

Dando uno sguardo alle trame successive della soap Tv, si viene a sapere che le cose tra Demir e Hunkar peggioreranno nel momento il marito di Zuleyha scoprirà che la madre avrà venduto i terreni a Fekeli. A rivelarglielo sarà stato Hatip. Come prevedibile, Demir non la prenderà affatto bene.