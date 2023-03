Le nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 dal 20 al 26 marzo 2023, riserveranno nuovi colpi di scena.

Mujgan scoprirà di essere incinta e questo farà sì che Yilmaz rinunci alla fuga già programmata con Zuleyha. Quest'ultima, dopo aver atteso invano l'arrivo del suo ex, tornerà alla Villa e solo in seguito scoprirà il motivo per il quale Akkaya avrà rinunciato a fuggire con lei.

Zuleyha e Yilmaz pianificano la fuga: Terra amara dal 20 al 26 marzo

A partire da lunedì 20 marzo, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a nuovi colpi di scena.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Demir sarà tornato a casa, dopo la ritrattazione di Sermin. Nei nuovi episodi Demir verrà scagionato da tutte le accuse circa l'omicidio di Cengaver. La procuratrice infatti, gli farà sapere che sulla pistola ritrovata, non ci saranno le sue impronte. Una ulteriore prova dell'innocenza di Yaman.

Intanto alla villa, Gulten sarà disperata dopo la cacciata di Gaffur e Saniye. Sarà Zuleyha a convincere il marito a far tornare i due alla tenuta. Nel prosieguo delle puntate, si vedrà Gulten favorire gli incontri tra Yilmaz e Zuleyha. I due ex fidanzati pianificheranno la loro fuga.

Mujgan dice a Yilmaz di essere incinta: anticipazioni Terra amara

Tutto dovrà avvenire la sera in cui alla Villa ci sarà una cena, organizzata per festeggiare la ritrovata libertà di Demir.

Approfittando della confusione, Zuleyha, con il piccolo Adnan, si allontanerà per raggiungere il punto d'incontro con Yilmaz. Nel frattempo, Akkaya andrà in ospedale per informare Mujgan della sua intenzione di partire. Una volta giunto in ospedale, Yilmaz non farà in tempo a dire tutto alla moglie, visto che Mujgan gli darà una notizia che lo pietrificherà.

La dottoressa infatti gli dirà di essere incinta. A questo punto, il figlioccio di Fekeli, non se la sentirà di abbandonare la moglie e non le dirà nulla di ciò che aveva intenzione di fare.

Terra amara: Zuleyha sconvolta dopo aver appreso che Mujgan è incinta

Zuleyha aspetterà invano il suo ex fidanzato nel luogo stabilito. Poi, non vedendolo arrivare, lascerà sul luogo un ciondolo e tornerà alla Villa, convinta che Yilmaz non si sia presentato per un motivo molto grave.

Quando lo chiamerà, capirà che l'uomo ha scelto di restare con la sua famiglia, pur non sapendo esattamente motivo di questa scelta: quando Yilmaz andrà a cercarla alla tenuta, lei si rifiuterà di parlargli.

Nel frattempo i cavalli di Hunkar si ammaleranno e Demir accuserà la madre di non essere stata in grado di occuparsi della tenuta in sua assenza.

Yilmaz in seguito riuscirà finalmente a parlare con Zuleyha, la quale rimarrà sconvolta quando verrà a sapere che Mujgan è incinta.