Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha assumerà un investigatore privato, Sadi, per scovare l'assassino di Hünkar. La ragazza, però, gli farà una richiesta particolare: concentrare le indagini su Behice, visto che crede che sia stata lei a uccidere la suocera. Durante le investigazioni, però, Sadi scoprirà qualcosa di atroce che appartiene al passato di Behice.

L'assassino di Hünkar è ancora a piede libero

Il rapporto tra Züleyha e Hünkar ha vissuto degli alti e bassi. Se all'inizio c'era solo del rancore, alla fine la signora Yaman è diventata come una sorte di madre per la ragazza.

Hünkar era molto amata da tutti, e soprattutto molto rispettata, per questo motivo la notizia della sua morte ha scioccato tutta Çukurova.

L'assassino di Hünkar, durante le prossime puntate, sarà ancora a piede libero. La polizia non riuscirà a trovare la giusta strada investigativa e faticherà a individuare un colpevole. Nessuno saprà che a uccidere Hünkar sia stata Behice.

Züleyha ingaggia un investigatore privato

Behice si è comportata in maniera "magistrale" nel delitto da lei compiuto: ha cancellato tutte le prove e continua a vivere normalmente la sua quotidianità, come se non fosse successo nulla. Züleyha, però, non si darà per vinta: visto che la polizia non riesce a risolvere il caso, si farà "giustizia da sola".

Telefonerà un suo vecchio amico investigatore di Istanbul, Sadi, che conosceva anche Yilmaz. Gli farà una richiesta ben precisa: "Voglio che trovi l'assassino di mia suocera". Così inizierà a spiegargli tutti i dettagli del caso, rivelandogli che secondo lei l'assassino potrebbe essere proprio Behice.

La scoperta sul passato di Behice

L'investigatore lavorerà duramente per scoprire chi abbia ucciso Hünkar e seguirà una linea di indagine che darà i suoi frutti. In primi interrogherà i tassisti di Çukurova visto che Hünkar, il giorno dell'omicidio, ha raggiunto le rovine proprio con un taxi.

Poi inizierà a indagare in maniera particolare su Behice e in questo caso Sadi scoprirà che la donna è stata sposata due volte e che entrambi i mariti sono deceduti improvvisamente poco dopo il matrimonio.

Che non si tratti di una coincidenza? Purtroppo è proprio così. Behice ha ucciso i suoi due mariti solo per ereditare il loro patrimonio e questa cosa la sapeva pure Hünkar, per questo motivo Behice l'ha uccisa.

Sadi, invece, non avrà ancora la conferma della colpevolezza di Behice, ma la sue indagini si concentreranno maggiormente sulla vita della perfida donna. Sia lui che Züleyha saranno convinti che Hünkar sia stata uccisa proprio da Behice [VIDEO] e ormai non mancherà molto a smascherarla.