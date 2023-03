I momenti drammatici sono numerosi nella soap opera turca Terra Amara. Gli spoiler su ciò che accadrà nei nuovi episodi rivelano che Çetin Ciğerci (Aras Şenol) verrà pugnalato alla gamba destra durante lo scontro con l'uomo che prenderà di mira Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) per aver tradito il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Cetin rimanda il fidanzamento con Gulten, Fekeli salva la vita a Zuleyha

Nelle prossime puntate della telenovela di successo in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica, Cetin si vedrà costretto a rimandare la festa del suo fidanzamento con la domestica Gulten Taşkın (Selin Genç).

Tutto avrà inizio quando Demir perderà le staffe con la moglie Zuleyha, dopo aver visto un filmato incriminato ricevuto in forma anonima da Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Yaman minaccerà di mettere fine all’esistenza della moglie dopo averla portata nel bosco, anche se negherà di avere una tresca clandestina con l’ex fidanzato Yilmaz (Uğur Güneş). Non avendo avuto il coraggio di farla fuori, Demir vieterà a Altun di rimettere piede alla tenuta allontanandola dai figli Adnan e Leyla. In preda alla disperazione totale, Zuleyha si cospargerà di benzina per darsi fuoco: per fortuna a salvarla sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) con il suo intervento, e dopo aver evitato una tragedia assicurata la ospiterà nella sua dimora.

Mujgan decisa a fuggire con il figlio Kerem Alì, Cetin finisce in ospedale

Intanto Mujgan preparerà le valigie con l’intenzione di fuggire con il figlio Kerem Alì, dopo aver fatto i conti con la furia del marito Yilmaz per aver messo il bastone tra le ruote a Zuleyha. Non appena la dottoressa farà perdere le sue tracce rifugiandosi da una sua amica in vista della sua partenza, Akkaya si metterà alla ricerca disperata della donna con l’obiettivo di riuscire a farla desistere dal suo intento.

Successivamente, a schierarsi dalla parte di Zuleyha ci penserà Cetin, quando in città cominceranno a parlare male di lei per i pettegolezzi sulla sua tresca clandestina con Akkaya in realtà inesistente. Il ragazzo al servizio di Yilmaz e Fekeli finirà per mettere in pericolo la sua vita, nell’istante in cui tenterà di aggredire un uomo: durante la colluttazione il promesso sposo di Gulten sarà ferito alla gamba destra da un altro cittadino che prenderà le difese del suo amico.

A questo punto Cetin sarà portato d’urgenza in ospedale: fortunatamente l’uomo non avrà delle gravi condizioni di salute, visto che verrà dimesso dalla struttura dopo essere stato medicato facendo fare quindi un sospiro di sollievo alla sua amata.