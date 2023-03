Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per dei clamorosi colpi di scena che avranno come protagonista Mujgan.

Nel corso degli episodi di questa seconda stagione, la dottoressa si ritroverà a vivere una situazione particolarmente complicata dal punto di vista sentimentale, complice il forte interesse del marito Yilmaz nei confronti di Zuleyha, che considera ancora il vero grande amore della sua vita.

Mujgan disperata per Yilmaz: anticipazioni turche Terra Amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente nella fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che il rapporto tra Yilmaz e Mujgan subirà una battuta d'arresto.

Il ragazzo deciderà di divorziare dalla donna e nel momento in cui le confesserà la sua decisione, la lascerà in un vortice di disperazione assoluta

La dottoressa sarà disperata e non riuscirà ad accettare l'idea di dover vivere il resto della sua vita lontana dall'uomo di cui è follemente innamorata.

Mujgan prova a togliersi la vita per amore: anticipazioni turche Terra Amara

Per tale motivo Mujgan penserà al suicidio come unica soluzione per risolvere i suoi problemi.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la donna si taglierà le vene dopo essere entrata in una vasca piena d'acqua.

Per fortuna verrà notata in tempo da Behice, la quale si metterà subito all'opera per salvare la vita alla moglie di Yilmaz e in tal modo eviterà questa immane tragedia.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha. Le anticipazioni rivelano che la donna finirà per perdere le staffe nei confronti del marito Demir, al punto da colpirlo con ben tre colpi di arma da fuoco, sperando in tal modo di togliergli la vita.

Demir si vendica contro sua moglie Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Il piano della donna non andrà in porto: l'uomo si salverà, e spietato come non mai cercherà di fare il possibile per rendere un inferno la vita della moglie e impedirle così di poter essere felice al fianco di Yilmaz, l'unico vero uomo della sua vita.

Insomma i colpi di scena non mancheranno nel corso dei prossimi appuntamenti di questa seconda stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista auditel.

Ogni giorno sono quasi tre milioni gli spettatori che si appassionano alle vicende dei vari protagonisti della soap turca, la quale riesce a superare la soglia del 22% di share in daytime, assicurando così un ottimo traino all'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.