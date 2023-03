Momento travagliato per Sermin nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Hatip le ha detto che l'avrebbe sposata, ma a quanto pare non manterrà la promessa. Lei vorrà che al più presto lasci la moglie per stare con lei, così lo minaccerà: se non divorzierà da Naciye dirà a tutti che è stato lui uccidere Çengaver.

Demir vuole comprare Villa Yaman

L'avvocato di Demir si recherà da Hünkar con un assegno in bianco. È stato proprio il suo cliente a darglielo, perché vuole che Hünkar ci scriva sopra la cifra necessaria per permettere al figlio di comprare Villa Yaman.

Hünkar è andata via di casa dopo che Demir ha scoperto che ha una storia con Fekeli, ma non sarà d'accordo a dargli la villa, così andrà dal figlio per parlare.

Davanti a Demir e Züleyha in primis restituirà al figlio l'assegno: non gli cederà mai la villa, quella casa sua e se non vuole vivere insieme a lei può fare i bagagli, prendere la sua famiglia e andare altrove. Hünkar ce l'avrà a morte con Züleyha perché ha confessato a Fekeli che lei l'ha costretta a sposare Demir. Fekeli, deluso dall'atteggiamento di Hünkar, deciderà di non sposarla.

Sermin, Hatip e Behice alleati contro la famiglia Yaman

Sermin e Behice si troveranno in riunione quando improvvisamente arriverà Hatip. I tre si scambieranno delle confidenze e il loro argomento principale sarà come distruggere i loro principali nemici: Demir e Hünkar Yaman.

Sermin non avrà intenzione di dimenticare ciò che le ha fatto la zia, per questo motivo tenterà il tutto per tutto per vendicarsi. Anche Behice ce l'avrà contro Hünkar, ma per un motivo ben diverso: non sopporta che la donna sia la compagna di Fekeli e farà di tutto pur di allontanarli.

Hatip, invece, vorrebbe entrare in possesso di tutti i beni della famiglia Yaman, fino a che punto si spingeranno in questa battaglia?

Sermin minaccia Hatip di rivelare che è un assassino

Sermin, intanto, proseguirà a subire delle umiliazioni. Dopo essere stata arrestata per adulterio con Hatip, lui continuerà a stare con la moglie. La delusione sarà tanta anche perché Hatip ha promesso a Sermin che l'avrebbe sposata, ma lui ribatterà di non essersi dimenticato di ciò che le ha detto, ma non può lasciare la moglie da un momento all'altro.

Sermin sarà stanca, qualsiasi cosa nella sua vita non sta andando come dovrebbe andare, così minaccerà Hatip: se non manterrà la promessa dirà a tutti che è stato lui a uccidere Çengaver. Così lui proverà ad accontentarla: non vuole che per la rivelazione di Sermin finisca in prigione.

A ogni modo non avrà intenzione di stare al suo gioco, così metterà su un piano per fare in modo di mettere la parola fine al ricatto di Sermin. Che cosa avrà in mente?