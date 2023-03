Terra amara torna su Canale 5 con un nuovo episodio nel pomeriggio del 30 marzo 2023. In questo nuovo appuntamento, Yilmaz e Mujgan faranno ritorno insieme ad Adana. Per la coppia sarà un nuovo inizio? Tutto fa pensare che sia così. Yilmaz poi, con l'aiuto di Cetin e Gulten, riuscirà anche a far riavere il ciondolo a Zuleyha.

Mujgan dà una seconda chance a Yilmaz: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap Tv che narra l'amore travagliato tra Yilmaz e Zuleyha, ambientata nella Turchia degli anni '70. Le trame stanno appassionando sempre più il pubblico di Canale 5, che non vede l'ora di scoprire cosa succederà nel prossimo episodio in onda giovedì 30 marzo.

Le trame riprenderanno dal momento in cui Yilmaz avrà raggiunto Mujgan ad Istanbul. L'uomo ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver saputo che la moglie non ha abortito. Per la coppia però, i problemi non saranno finiti, visto che Mujgan sarà decisa a trasferirsi in America. Le anticipazioni riguardanti questo nuovo episodio, rivelano che, alla fine, Yilmaz riuscirà a convincere Mujgan a non fuggire oltreoceano con la madre e a dare una seconda chance al loro matrimonio.

Yilmaz e la moglie tornano insieme ad Adana

In Terra amara dunque, il matrimonio dei coniugi Akkaya sembrerà salvo. La dottoressa, ancora, faticherà a dimenticare il fatto che Yilmaz sia da sempre innamorato di Zuleyha. Nonostante questo, non vorrà rinunciare a formare un famiglia con Akkaya e con il bimbo che porta in grembo.

Ecco perché Mujgan farà ritorno insieme al marito ad Adana. Per i coniugi Akkaya sembrerà un nuovo inizio. Sarà davvero così? In attesa di scoprire come si evolveranno le cose tra loro, in questa nuova puntata, si vedrà come Saniye se la starà cavando nel suo nuovo ruolo di capo dei braccianti. La donna si mostrerà efficiente e diretta, mentre Gaffur faticherà ad adattarsi alle sue nuove mansioni.

Spoiler Terra amara: Akkaya restituisce il ciondolo a Zuleyha

Sempre scorrendo le anticipazioni del 30 marzo, una volta tornato ad Adana con la moglie, Yilmaz riuscirà a far riavere a Zuleyha il ciondolo. Lo farà grazie all'aiuto di Cetin e Gulten. Cetin vuole chiedere la mano di Gulten, ma la ragazza sarà restia, il tuttofare di Fekeli cercherà di rassicurarla.

Intanto Mujgan si confiderà con Fekeli e confesserà al suocero tutti i suoi dubbi sul matrimonio con Yilmaz. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Mujgan si confiderà anche con la zia Behice, rivelandole il vero motivo per cui era andata a Istanbul. La zia la spronerà a combattere per l'amore di Yilmaz.