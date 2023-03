Mercoledì 15 marzo 2023 andrà in onda un nuovo appuntamento con Terra amara, nel quale si vedrà Sermin tirare un tiro mancino a Demir e alla zia Hunkar, non presentandosi in tribunale per scagionare il cugino nonostante abbia ricevuto il denaro da Hunkar per ritrattare la sua deposizione. Demir quindi, rischierà seriamente la pena capitale o nel migliore delle ipotesi, una lunga detenzione.

Hunkar vende a Fekeli: anticipazioni Terra amara del 15 marzo

Nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo la trama riprenderà dal momento in cui Hunkar ha messo in vendita i terreni di famiglia per poter avere il denaro necessario da dare a Sermin.

Quest'ultima infatti, avrà accettato di ritrattare la sua precedente deposizione contro Demir, solo dietro un lauto compenso.

In questo nuovo episodio, Hunkar dopo aver rifiutato di vendere ad Hatip, accetterà l'offerta di Fekeli.

Terra amara: Sermin non si presenta in tribunale e mette nei guai Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, rivelano che Hunkar vendendo a Fekeli avrà anche la futura possibilità di rientrare in possesso dei terreni pagandoli lo steso prezzo appena avrà i soldi per farlo. Zuleyha intanto, avrà la conferma che tra la suocera e Fekeli c'è una relazione sentimentale.

In Terra amara, poi, arriverà il giorno del processo a Demir. Si attenderà l'arrivo di Sermin, dopo che la donna avrà ricevuto il denaro da Hunkar per ritrattare la sua precedente deposizione e scagionare quindi Demir.

Ma inaspettatamente Sermin non si presenterà. A questo punto, per il marito di Zuleyha, le cose si metteranno male.

Terra amara, trame successive: Sermin vuole fuggire in Francia

Nella puntata del 15 marzo, si vedrà inoltre Demir non solo preoccupato per l'esito del processo, ma pure per il fatto che Zuleyha sia fuggita con Yilmaz.

Non sa che quanto riferitogli da Hatip sia una bugia bella e buona.

Dando uno sguardo alle trame successive, una volta ricevuti i soldi da Hunkar, Sermin vorrà fuggire in Francia, raggiungendo la figlia Betul. La donna quindi, vorrà piantare in asso non solo Hunkar e Demir, oltre che Hatip. Quest'ultimo, capirà ben presto le intenzioni della sua ex alleata e le metterà alle calcagna i suoi scagnozzi.

Sermin poco dopo, verrà ritrovata priva di sensi nella sua auto e tutti penseranno che non si sia presentata al processo a causa dell'incidente. Resta da capire se la donna si riprenderà e soprattutto se scagionerà il cugino.