Le nuove anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che nel corso della seconda e terza stagione ci sarà spazio per un colpo di scena che avrà come protagonista Demir.

Il ricco imprenditore, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con una verità inaspettata, che lo metterà a durissima prova e segnerà profondamente la sua vita.

Per la prima volta, infatti, Demir verrà a sapere che suo padre gli ha sempre tenuto nascosto un segreto, legato all'esistenza di un altro figlio.

Demir scopre che suo padre aveva un figlio illegittimo: nuove anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso in scena di Fikret, un uomo d'affari che in un primo momento sembrerà essere legato alla famiglia Yaman solo per questioni lavorative ed economiche.

Col passare del tempo, però, Fikret deciderà di uscire allo scoperto al punto da prendere in ostaggio il ricco Yaman e portarlo in un posto isolato, dove lo legherà per confessargli tutta la sua verità.

Un duro colpo per Demir che, in quei momenti, arriverà a pensare di essere seriamente in pericolo di vita: l'uomo cercherà in tutti i modi di liberarsi ma alla fine si ritroverà a dover fare i conti con l'amara confessione dell'uomo.

Sì, perché Fikret confesserà a Demir di essere suo fratello: l'uomo è figlio illegittimo di Adnan, padre dello stesso figlio di Hunkar.

Demir non crede alle parole di Fikret: anticipazioni Terra Amara

In un primo momento, Demir non vorrà credere a questa versione dei fatti: le nuove anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che il ricco imprenditore si convincerà del fatto che Fikret abbia come solo e unico scopo quello di mettere le mani sul ricco patrimonio della famiglia Yaman.

Insomma, Demir crederà che l'uomo voglia solo ingannare lui e la sua famiglia per entrare in possesso dell'eredità.

Col passare del tempo, però, il modo di fare di Fiokret diventerà sempre più rancoroso: l'uomo non accetta il fatto di essere escluso dalla famiglia Yaman solo perché "figlio illegittimo" e soprattutto che in questi anni ha dovuto compiere una vita di stenti e difficoltà, mentre Demir ha sempre vissuto nel lusso sfrenato.

Demir scopre la verità sul fratello: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che, a quel punto, Demir si metterà a indagare per cercare di scoprire la verità su questo fratello, frutto di una relazione illegittima di suo padre.

E, così, chiederà spiegazioni a Hunkar: la donna, messa alle strette, non potrà più negare questa amara verità. L'ennesimo choc per Demir che, a quel punto, si sentirà tradito e ingannato anche dalla sua stessa mamma.