Cresce la tensione nelle nuove puntate di Terra Amara; le anticipazioni si concentrano su Zuleyha, che per inseguire Fikret cadrà nella sua trappola. Mentre la povera Altun si troverà da sola nella foresta nel mezzo della notte, Demir e Umit saranno insieme per trascorrere il loro weekend romantico, ignari della situazione che potrebbe volgere in tragedia.

Alla villa tutti inizieranno a preoccuparsi perché Zuleyha è sparita nel nulla e inizieranno le ricerche. Demir sarà lontano con la sua amante, senza sapere che la moglie sta correndo un grave pericolo, che cosa succederà ora?

Terra amara prossime puntate: Zuleyha cade in una trappola per animali

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Terra amara svelano che alla villa crescerà la preoccupazione per l'assenza di Zuleyha, che non rientrerà nemmeno nel cuore della notte.

Zuleyha sarà vittima della furia di Fikret, che farà in modo che si trovi sola nella foresta. Qui cadrà in una trappola per animali. Mentre sprofonderà nel dolore, Demir e Umit saranno soli e felici nel loro rifugio d'amore.

I due amanti trascorreranno la loro ultima notte insieme e poi si rimetteranno in viaggio, mentre le ricerche di Zuleyha continueranno disperate, ma di lei non ci sarà traccia.

Terra amara spoiler: Demir cerca disperatamente Zuleyha

Fikret incontrerà lo zio che gli chiederà dove sia finita Zuleyha, visto che manca dal pomeriggio precedente.

Fikret confesserà di averla vista nei pressi della foresta, ma di non essere riuscito ad avere un chiarimento con lei.

Intanto Demir tornerà ad Adana ancora trasognante per i suoi giorni trascorsi con Umit. Solo allora verrà a sapere della scomparsa di Zuleyha e non perderà tempo per cercarla, sperando che non le sia successo qualcosa di grave e irreparabile.

Cala ancora la notte e di Zuleyha non vi è traccia, nonostante sia stata allertata anche la polizia. Davanti alla possibilità di perderla per sempre, Demir capirà di essere ancora innamorato di lei.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha in condizioni disperate

La mattina dopo i cani poliziotto riusciranno a ritrovare nella foresta Züleyha.

Le sue condizioni saranno molto gravi e verrà portata d'urgenza in ospedale.

Demir sarà al suo fianco e non la lascerà un solo istante, mentre Umit non potrà fare altro che assistere a quelle scene strazianti.

Dopo che Zuleyha per fortuna si sarà ripresa, Demir la bacerà con passione proprio davanti agli occhi pieni di lacrime della sua amante Umit.

A quel punto Umit non avrà più alcun dubbio e messi da parte i sentimenti per Demir, deciderà di portare a termine la sua vendetta.